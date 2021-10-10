الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي بولاية «قندوز» الأفغانية

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف جمعًا من المصلين في أحد المساجد بولاية "قندوز" الأفغانية؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأكد بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، نشره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الأحد، ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء أمام العدالة، مشددًا على ضرورة حماية واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفغان، بما في ذلك الحق في الحياة وحقوق الأقليات العرقية والدينية.

وأوضح البيان أن هذه الهجمات الإرهابية المستمرة تشكل عقبة خطيرة أمام استقرار أفغانستان، حيث يمكن لجميع الأفغان الشعور بالأمن والأمان.. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزمًا بالسلام والاستقرار في أفغانستان ودعم شعبها.

وكان نائب قائد الشرطة في ولاية "قندوز" شمالي أفغانستان، محمد عبيد، قد أعلن عن مقتل وإصابة 100 شخص على الأقل إثر وقوع تفجير انتحاري داخل مسجد كان به مصلون من الأقلية شيعية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير الذي وقع تحديدًا في مسجد "جوزار السيد آباد" بمدينة "قندوز" عاصمة الولاية، إلا أن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي لديهم سجل من الهجمات التي استهدفت الأقلية الشيعية بالولاية.