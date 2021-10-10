«البلاد» السعودية: ممارسات الحوثيين تهدد الأمن والسلم الدوليين

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن ممارسات الميليشيا الحوثية الإرهابية تهدد استقرار المملكة، وأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية والأمن والسلم الدوليين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الإرهاب الحوثي" - أن استهداف مطار الملك عبدالله في جازان؛ أسفر عن عدد من الإصابات بين المسافرين والعاملين في هذا المطار المدني المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرة إلى أن هذا السلوك الهمجي وجد إدانة واسعة من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد سلامة المدنيين والمسافرين والمنشآت والمرافق الحيوية بما يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضحت أن قدرة قيادة القوات المشتركة للتحالف على حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لا يتطرق إليها الشك، كما أن المملكة قادرة على اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وكانت تستهدف مطار الملك عبدالله في جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن "محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذها بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بمطار الملك عبدالله".

وأضاف أن 6 من المصابين من موظفي المطار وهم سعوديون، و3 منهم عمال بالمطار من الجنسية البنجلاديشية، إضافة لموظف سوداني الجنسية.

وحول الأضرار المادية التي لحقت بالمطار جراء الاستهداف، قال: "نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار".

وأضاف المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".