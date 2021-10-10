«الزراعة» تكشف عن أفضل طرق زراعة البسلة السكرية ومواعيدها

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث الخضر أفضل طرق زراعة البسلة السكرية والمناخ التي تحتاجه والتقاوي والري والحصاد.



المناخ

تحتاج البسلة إلى جو بارد طوال موسم النمو، ولا يجب أن ترتفع درجة الحرارة عن 25ْم ولا يتم عقد القرون جيدًا فى درجة حرارة 26 م أو أعلى.



موعد الزراعة

تزرع البسلة من منتصف شهر أغسطس إلى شهر يناير ولكن أنسب موعد للزراعة من بداية أكتوبر حتى منتصف نوفمبر.



كمية التقاوي :

البسلة السكرية معظمها أصناف متوسط الطول وطويلة، لذلك فإن احتياج الفدان يكون بمتوسط 12 : 15 كيلو جرام من البذور .



ميعاد الحصاد:

تبدأ البسلة في النضج بعد حوالي 60 يوم من الزراعة ، ويراعى أن يتم الجمع منها كل 48 ساعة علي الأكثر، للحصول علي قرون بمواصفات جيدة.



إنتاجية الفدان:

يمكن أن يصل متوسط إنتاج الفدان من البسلة السكرية 1500 كيلو جرام.



الأصناف:

١- أصناف قصيرة:

مثل ماستر بي ولتل مارفيل بروجرس 9 ويفضل زراعتها في الأراضي الخصبة.

٢- أصناف متوسطة:

مثل لنكولن وفيكتوري فريزر ويفضل زراعتها في الأراضي الجديدة.

ومنها أيضًا:

٣- طراز جلدي ما نجشتوت وتجمع قرونه قبل تكوين البذور بها ومن أصنافه : توليدو، جيانت، سنووند.

٤- طراز سناب وقرونه مستديرة المقطع وتجمع قرونه بعد تكوين البذرة وقبل تمام نضجها ومن أصنافه: شوجر لورد، شوجر بيرل، شوجرجيم .



الري والرش:

- البسلة حساسة جدا للري، لذا فالرى بكميات أقل من المطلوب يؤدي لقلة المحصول، وزيادة الري يؤدي لاصفرار النباتات وزيادة تعرضها للأمراض الفطرية وخاصة أعفان الجذور.

- انتظام الري يؤدي لتعمق الجذور وقوة النباتات وزيادة المحصول، ويتحدد ميعاد الري بالكشف عن الرطوبة الأرضية على عمق 20 إلى 30 سم

_يراعى الري بكميات قليلة ومتباعدة في بداية النمو، أما أثناء التزهير والجمع، فيجب زيادة كمية المياه وأن يكون على أوقات متقاربة حتى لا يؤدى إلى تساقط الأزهار وضعف القرون، ويكون الرى فى الصباح الباكر أو المساء.

- تحتاج البسلة من 4 إلى 5 ريات، ويكون الرى على الحامي مع تأخير رية المحاياة إلى أطول فترة ممكنة، وذلك لتعمق الجذور بالأرض.

- تسمد البسلة على 3 دفعات، وقد تصل إلى 4 دفعات فى الأراضي الخفيفة.

- تضاف أسمدة عضوية بمعدل 20م سماد بلدى متحلل أو (10م سماد بلدى + 5م سماد دواجن) أو 5 طن سماد كمبوست يضاف إليهم 200كجم سوبر فوسفات +50كجم سلفات بوتاسيوم، وتضاف هذه الكمية أثناء تجهيز الأرض للزراعة مع الحرث وقبل رية المحاياة.

- يضاف قبل رية المحاياة 100كجم سلفات نشادر + 50كجم سلفات بوتاسيوم.

- عند التزهير يضاف 100كجم سلفات نشادر + 50كجم سلفات بوتاسيوم، ويلاحظ زيادة هذه الكمية بمقدار 25 إلى 50% فى الأراضي قليلة الخصوبة، وعند زراعة الأصناف متوسطة الطول والطويلة.

- يفضل رش النباتات بالعناصر المخلبية بتركيز 100جم حديد +50جم منجنيز +50جم زنك مرتين الأولى عند بداية التزهير، والثانية بعدها بـ 15يومًا.

- يكافح البياض الدقيقي بإستخدام مبيد توباس بمعدل 25سم/100لتر ماء، وميسترال بمعدل 250جم/100لتر ماء.

- يكافح الصدأ باستخدام مبيد سلفاجرو 80% بمعدل 200جم /100لتر ماء، أو200جم /100لتر ماء، أو سوفرفت بمعدل 200جم/100لتر ماء، أو ثيوفيت جيت 80% بمعدل 250جم/100لتر ماء.

- تكافح لفحة الأسكوكيتا بإستخدام مبيد سكور بمعدل 50سم / 100لتر ماء.

- يكافح البياض الزغبي بإستخدام جالبين نحاس بمعدل 250جم/ 100لتر ماء أو ريدوميل جولد بلاس بمعدل 250جم/100لتر ماء أو بريفيكيور - ن بمعدل 250سم/100لتر ماء