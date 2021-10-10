«تغنيك عن المشواير إلى دواوين الحكومة».. خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية

توفر المنصة الرقمية، العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين “أون لاين”، والتي تعمل على تسريع وتنظيم الخدمة، دون عناء.

وترصد “الدستور” خطوات التسجيل علي المنصة وكيفية الاستفادة بالخدمات الحكومية الإلكترونية من المنزل، وهي كالتالي:

الدخول علي موقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/

القيام بالتسجيل من خلال انشاء حساب جديد "حسابي"

ادخال البيانات الشخصية الاسم ورقم القومي ورقم خطك المحمول الشخصي

تشترط المنصة ان يكون خط المحمول مسجل باسمك في احدي شركات مقدمي الخدمة

إدخال اسم الام ورقم المصنع علي بطاقة الرقم القومي.

يتلقي المستخدم رسالة نصية بها كود علي خطه المسجل.

يقوم بتفعيل الكود وتسجيل كلمة المرور "باسورد" الحساب لا تقل عن 8 أحرف.

تسجيل البريد الالكتروني "الإيميل" الخاص بك.

تستلم رسالة تم تفعيل الخدمة وتبدا في الدخول علي المنصة لتحدد الخدمة المراد تنفيذها.

يجب حفظ رقم الهاتف الخاص بك وكلمة المرور "الباسورد" في مكان امن حتي يتسني لك في كل مرة الدخول ومتابعة حسابك.

هذا وتسعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى طرح 10 خدمات جديدة للإسكان الاجتماعي على منصة مصر الرقمية، إلى جانب 90 خدمة موجودة حاليًا، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري.