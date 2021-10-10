الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

العراق: الأمن الوطنى يحيل مخالفين للعملية الانتخابية إلى ​القضاء

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أعلن وكيل ​جهاز الأمن الوطني​ العراقى حميد الشطري، اليوم السبت، إحالة مخالفين للعملية الانتخابية إلى ​القضاء​.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلًا عن الشطري، بأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بعدم التهاون مع المخالفين.

وفتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها، صباح اليوم الأحد، للناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، حيث من المقرر أن ينتخب العراقيون برلمانًا جديدًا من 329 عضوًا في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة تلبية للمطالب الشعبية.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - أنه يتنافس في الانتخابات 3249 مرشحًا و21 تحالفًا، و109 أحزاب، مشيرة إلى أن عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزًا بواقع أكثر من 55 ألف محطة.

وأضافت أن 1249 مراقبًا دوليًا يشاركون في مراقبة الاقتراع العام، فيما يبلغ عدد الإعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين، أما بالنسبة للمراقبين المحليين فبلغ عددهم 147152 مراقبًا.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي القيام بأي أنشطة دعائية أو ترويجية للمرشحين حتى انتهاء عملية الاقتراع المقررة في السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

من جهته، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن القوات الأمنية بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق الأمن خلال الانتخابات، وأعطت جملة من التوضيحات والأوامر لإنجاح خطة الانتخابات الأمنية.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية كثفت إجراءاتها الأمنية قرب مراكز الاقتراع وسط استعدادات حكومية كبيرة، ودعم دولي واسع للعملية الانتخابية الأولى التي تجري بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل عامين، وقدمت مطالب عدة من بينها إجراء انتخابات مبكرة.

وعلى صعيد متصل، قال مسئول إعلام المفوضية في كركوك، علي البياتي، إنه تم فتح 247 محطة اقتراع أمام مليون و75 ألف ناخب في كركوك.

العراق الانتخابات العملية الانتخابية القوات المسلحة مصطفي الكاظمي

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وائل لطفي

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