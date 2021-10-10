«الزراعة» تكشف خصائص تفحم القمح والشعير وكيفية مقاومته

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة معهد بحوث أمراض النبات، عن مرض التفحم المغطى الذي يصيب محصول القمح والشعير وكيفية التعرف علية وتميزه ويشمل:

1- يكون من الصعب التمييز بين السنابل المصابة والسنابل السليمة، حيث أن الفطر يتلف مكونات حبة النبات ماعدا الغلاف الخارجي ما يجعل شكلها الخارجي سليم وصحي.

2- ظهور الأعراض بعد تكون السنابل، تتميز النباتات المصابة بقصر السنبلة وضعف المجموع الجذري.

3- جفاف السنابل سريعا وتتميز بسهولة التقصف عند العقد.

4- نحالة السنابل المصابة وأكثر طولاُ بجانب دكانة لونه وتصبح أعرض نتيجة انفراج الحبة وقصرها.

5- تأخر نضج السنابل وتصبح محاور السنابل زيتونية لبعد الحصاد بسبب العصافات.

6- احتواء السنابل على بثرات تفحمية بديلا عن الحبوب، حيث يتم تحويل الحبوب المتوفرة في السنابل إلى المريضة نتيجة تكون جراثيم سوداء تثبت في مكانها من خلال غشاء يتميز باللون الأبيض والرمادي .

7- عدم تحرير الأغشية المرافقة إلا عن طريق الخطأ، مما يساعد الرياح على حملها وتنقل العدوى، فضلا عن احتفاظ الجراثيم داخل عشاء الحبة حتي حصادها ثم تنطلق خلال عملية الدراس وبالتالى تلوث البذور المحيطة.

8- انتشار العفن عن طريق الرياح, حيث لا تنتشر الجراثيم في حالة أنها تكون مغلفة بالبذرة بجانب أن الدراس بما يمزق غلاف البذرة.

9- خفة وزن الحبوب المصابة، ما يجعلها تطفو على سطح المياه وتصبح هشة ممتلئة بالجراثيم.

10- ظهور مسحوق أسود يملئ جوف الحبة وتصبح رائحته كريهة تشبه رائحة السمك المتعفن.

يتلون غلاف الحبة المصابة باللون البني أو الرمادي وتظهر عليها تجعدات.

11- سهولة انكسار السفا في الأصناف المتميزة بوجود السفا.

12- انفراج العاصفات وتباعدها عن بعضها.

13- إنبات الجراثيم أثناء إنخفاض الحرارة.

14- يسكن التربة الجافة وينتشر فيها أوائل الخريف والربيع.

طرق انتقل مرض التفحم

1- تلوث التقاوي العالقة بالفطر

2- تمزق الغلاف عند الدراس مما ينشر الجراثيم

3- التربة الملوثة

4- الأدوات والآلات الملوثة

طرق الوقاية من الفحم

1- تطهير التقاوي قبل الزراعة واستخدام المبيدات الفطرية مثل "فيتافاكس"

2- اختيار سلالات زراعية مقاومة للتفحم

3- الزراعة في تربة قلوية ومعتدلة وتجنب التربة الحامضية

4- الزراعية بأسلوب العفير

5- الزراعة السطحية على الحبوب