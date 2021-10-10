الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بالونة على التختة».. استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم (صور)

استقبال مميز لطلاب
استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم

استقبلت مدرسة شهداء الصوافنة الابتدائية التابعة لإدارة إطسا التعليمية بمحافظة الفيوم، طلابها، في أول يوم دراسي بالبالونات، في جو من السعادة والبهجة.

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استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم

وأكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالفيوم للعام الدراسي الجديد 2022/ 2021م وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة من أجل حماية الطلاب وأولياء الأمور  وجميع العاملين بقطاع التعليم من فيروس كورونا.

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استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم

وشدد على  متابعة نظافة محيط المدرسة، والتأكد من تأمين محولات الكهرباء القريبة من المدارس، والإبلاغ عن أي أكشاك على أسوار المدارس، وإصلاح دورات المياه والنوافذ والأبواب والمراوح وديسكات الطلاب، وتطهير خزانات المياه من خلال هيئة متخصصة، و تجديد أعلام المدرسة ووضعها في مكان واضح، ووضع برامج للإذاعة المدرسية والتركيز علي التوعية للوقاية من فيروس كورونا،  وتوفير المطهرات وأدوات النظافة والتعقيم بشكل يومي، ولتأكيد علي ارتداء الكمامات الطبية وتوضيح المخاطر من عدم استخدامها أو استخدام كمامات الأخرين، والمراجعة الدقيقة لعوامل الأمن والسلامة مثل:-سلامة توصيلات ومخارج الكهرباء بالفصول والممرات وصلات المراوح، وسلالم المباني، و التأكد من عدم وجود أي حفر أو مخلفات لأعمال صيانة في فناء المدرسة، و مراجعة أغطية غرف الصرف الصحي، و مراجعة طفايات الحريق وإصلاح العاطل منها، و مراجعة حنفيات وخراطيم الحريق وتجربتها والتأكد من سلامتها.

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استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم

 

استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم
استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم
استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم
استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم
استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم
استقبال مميز لطلاب مدرسة في الفيوم
مدرسة بالفيوم تستقبل الطلاب بالبالونات اول يوم دراسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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