الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

2233 مدرسة بكفر الشيخ تستقبل الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ

انتظمت الدراسة اليوم الأحد في 2233 مدرسة بكفر الشيخ  في كافة ربوع المحافظة واستقبلت آلاف الطلاب في كافة مراحل التعليم مختلفة وسط تشديد الإجراءات الاحترازية المشددة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المركز والمدينة، والقيادات التعليمية بالمحافظة، بإجراء جولات ميدانية للمرور على المدارس، للتأكد من جاهزيتها ورصد المشاكل والعمل علي حلها في أسرع وقت، من أجل توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ ،  على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيداً بنسبة الحضور بالمدرسة والتي تجاوزت الـ98%، متمنية أن تصل نسبة الحضور بالمدارس لـ 100%، مشددا على سرعة تسليم الكتب.

وقال المهندس خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن الدراسة بدأت  اليوم الأحد في 2233 مدرسة، واطمأن على استقرار العملية التعليمية بالمدارس، وانطلقت اللجان لمتابعة المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، مشيرًا إلى أن اللجان تضم قيادات المديرية والمتابعة والاقسام والادارات المتعددة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والاطمئنان على سلامة الطلاب.

وأضاف البربري، إن التزام الطالبات والطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، أمر يستحق الإشادة ،ناصحا الطلاب والطالبات بالاستمرار في الالتزام بذلك حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم والمعلمين، موجهًا الشكر والتحية لكل الطلاب الذين حرصوا على الحضور.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين.

مدارس الدستور كفر الشيخ الطلاب العام الدراسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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