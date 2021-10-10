الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تعليم البرلمان» تتابع مستجدات العام الدراسي الجديد

جيهان بيومي
جيهان بيومي

قالت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ عملها بدور الانعقاد الثاني بمتابعة مستجدات العام الدراسي الجديد، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك فتح ملف ما حديث بالثانوية العامة العام الأخير، والآليات التي تم وضعها لضبط المنظومة ومعالجة السلبيات التي انتشرت خلال فترة الامتحانات.

وعن ملف التعليم العالي، أكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستتابع عملية تطوير التعليم الجامعي، وملف تطوير الجامعات والاليات التي سيتم اتخاذها من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس بين الطلاب الجامعي.

وتابعت: "اللجنة ستستكمل الزيارات الميدانية للمدارس والجامعات ومراكز البحوث، بجانب مناقشة طلبات ‏الإحاطة التى يقدمها النواب والقوانين التى تقدمها الحكومة أو النواب".

وكانت قد أسفرت نتيجة انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن  فوز الدكتور سامي هاشم برئاسة اللجنة لدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب.

كما فاز كلا من النواب ماجدة بكري، ومني عبدالعاطي بمقعدي الوكالة، والنائبة ياسمين أبوطالب بمقعد أمين سر اللجنة.

وعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أولى جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بدعوة المجلس بالانعقاد.

وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة فى افتتاح دور الانعقاد العادى الثاني للفصل التشريعي الثاني.

العام الدراسي التعليم العالي مجلس النواب الثانوية العامة فيروس كورونا تطوير التعليم تعليم البرلمان عضو مجلس النواب

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