الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: تدبير 6 آلاف كيلو لتر وقود لإعادة تشغيل محطتي توليد الكهرباء

محطة توليد الكهرباء
محطة توليد الكهرباء

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان تدبير 6 آلاف كيلو لتر من مادة الغاز أويل من مخزون الجيش اللبناني لإعادة تشغيل محطتي الزهراني ودير عمار لتوليد الكهرباء واستعادة تشغيل الشبكة واستقرارها وذلك بعد هبوطها بشكل كامل اليوم بسبب نفاذ الوقود.

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها أن الوقود سيتم توزيعه مناصفة بين محطتي الزهراني ودير عمار،حيث يتم حاليًا أخذ العينات وفحصها من أجل التأكد من مطابقة مواصفاتها لمواصفات المحطتين، تمهيدًا لإعادة تشغيلهما تباعًا بعد منتصف ليل اليوم.

وأوضحت أن هذه الكمية ستؤمن طاقة إضافية بحوالي 300 ميجاواط لفترة ثلاثة أيام مما يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى حوالي 500 ميجاواط على الشبكة اللبنانية بما يؤمن حدا أدنى من الثبات والاستقرار عليها.

وأشارت إلى أنه بعد إنقضاء الثلاثة أيام وتوقف محطتي الزهراني ودير عمار مجددا، سيتم تعويض طاقتهما الإنتاجية المفقودة بأخرى من معملي الذوق والجية الحراريين، الذين سيعاد تشغيلهما بعد وصول شحنة مادة الفيول أويل (Grade A) مساء اليوم من العراق، وقيام وزارة الطاقة والمياه بالتأكد من مطابقة مواصفاتها.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت عن حدوث هبوط بشكل كامل بشبكة الكهرباء من دون إمكانية إعادة بنائها مجددًا في الوقت الراهن، في ظل الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة الإنتاجية المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة على سيطرة المؤسسة من جهة أخرى.

بيروت توليد الكهرباء الجيش اللبنانى

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وائل لطفي

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