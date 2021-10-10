بالإجراءات الاحترازية.. مدرسة «طه ساطور» تستقبل طلابها بمطروح (صور)

انطلق اليوم الأحد العام الدراسي الجديد بمدارس محافظة مطروح، حيث رصدت “الدستور” دخول الطالبات بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة.

طالبات مطروح

وفحص مسئولي مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، الطالبات حراريًا قبل دخول المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات الوقائية.

طالبات مطروح

والتزمت طالبات الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة بارتداء الكمامات الوقائية قبل دخولهم المدرسة وذلك تنفيذًا للتعليمات الوزارية.

طالبات مطروح

وقامت معلمات المدرسة بتوعية الطالبات قبل دخولهم المدرسة لبدء عامهم الدراسي الجديد بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بينهم لحمايتهم من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

طالبات مطروح

طالبات مطروح

طالبات مطروح