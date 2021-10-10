الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد «علي» بحدائق القبة.. مابين الكورونا والقلق

أولياء أمور الطلاب
أولياء أمور الطلاب

"الكورونا سيدة الموقف"، في صباح يوم الأحد ومع انطلاق أول يوم دراسي بمحافظة القاهرة، شهدت مدرسة الشهيد علي طلعت الابتدائية بمنطقة حدائق القبة تجمعات من أولياء الأمور في انتظار الاطمئنان على ابنائهم ولكن الحديث عكس ذلك.

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أولياء أمور الطلاب

حالة من الخوف الشديد سيطرت على أولياء الأمور في حديثهم من تفشي وباء كورونا، أو اضطرار ابنائهم للتعلم الاون لاين من جديد، وقالت سناء عابدين لـ"الدستور" إنها قلقة على طفلها الذي لا يتعدى الـ6 أعوام من العدوى ولكن ذلك لم يمنعها من إحضاره للمدرسة لاعتياده وتأقلمه على الأمر.

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أولياء أمور الطلاب

وتابعت أنها حرصت على جلب الكمامات والكحول لأبنها لحفظه من الوباء المنتشر مؤخرًا، وظلت توجه بعض النصائح لبقية الأمهات أمام المدرسة.

والتقطت نادية حسن الحديث منها داعية التخلص من ذلك الوباء المنتشر والذي تسبب في تحول شكل حياة الجميع منذ عامين، وأكدت أنها تتمنى أن يظل الوضع كما هو حتى نهاية العام الدراسي لتفادي انتهاء العام في غير موعده أو جلوس الطلاب بالمنزل دون إكمال دراستهم.

وقالت “يارب يستمروا في الحضور مانبقاش جبنا اللبس والشنط على الفاضي”.

 

 

مدارس دراسة قلق حدائق القبة أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم الكورونا احترازية

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