«رئيس البرلمان العربى» يهنئ راشيد الطالبى لانتخابه رئيسا لمجلس النواب المغربى

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم ، صاحب المعالي السيد راشيد الطالبي العلمي، بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا لمجلس النواب بالمملكة المغربية.

وأعرب "العسومي"، عن خالص التهاني لرئيس مجلس النواب المغربي على الثقة الكبيرة التي حظى بها من نواب الشعب المغربي، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة خدمةً للشعب المغربي.

وأكد "العسومي"، حرص البرلمان العربي على التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب بالمملكة المغربية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمة لقضايا الأمة العربية وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم.

وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

انتخب راشيد الطالبي العلمي رئيسًا لمجلس النواب المغربى بالأغلبية المطلقة، وذلك بعد حصوله على 258 صوتًا، خلال جلسة عامة عقدت أمس السبت، فيما نال المرشح الثاني للمنصب، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية رؤوف عبدلاوي معن، 4 أصوات مقابل 34 ورقة ملغاة و17 ورقة بيضاء.

يذكر أن راشيد الطالبي العلمي ولد سنة 1958، وشغل مناصب وزير الشباب والرياضة من أبريل 2017 إلى أكتوبر 2019، كما شغل منصب رئيس مجلس النواب من أبريل 2014 إلى أكتوبر 2016.

وانتخب في 2 نوفمبر 2014 رئيسًا للاتحاد البرلماني الأفريقي، وكذلك شغل منصب وزير منتدب لدى رئيس الوزراء مكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة من يونيو 2004 إلى أكتوبر 2007، وكذلك وزيرا للصناعة والتجارة والإتصالات من نوفمبر 2002 إلى يونيو 2004 .

وانتخب رشيد الطالبي العلمي رئيسًا للجماعة الحضرية لمدينة تطوان سنة 2003، وانتخب رئيسًا لمجلس جهة (طنجة - تطوان) في سبتمبر 2009 ليعاد انتخابه على رأس نفس المجلس في أكتوبر 2012.

راشيد الطالبي العلمي أكمل دراسته بجامعة محمد الخامس بالرباط، وحاصل على دكتوراة في الأدارة و المالية من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكة، وعمل خبيرًا دوليًا في اللامركزية والنظام المالي المحلي لدى الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID).