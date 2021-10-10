الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عناصر طالبان يمرحون في «الملاهي» والبنادق على أكتافهم

عناصر طالبان في الملاهي
عناصر طالبان في الملاهي

 التقطت عدسات الكاميرات عناصر طالبان بعيدًا على جبهات القتال أو مواقع التفتيش والحواجز، وفقًا للعربية.

فقد ظهر مقاتلو الحركة المتشددة في يوم استجمام، يستمتعون لاهين في إحدى مدن الملاهي الشهيرة في العاصمة الأفغانية.

وبدا المئات منهم مستمتعين وهم يتجولون بالبنادق الآلية على أكتافهم، في متنزه ترفيهي معروف مطل على الماء بمنطقة خزان قرغة في كابل.

فعلى الرغم من مناشدات سابقة لقيادات بالحركة، دعت العناصر إلى الالتزام وعدم التفلت ونشر صور كيفما اتفق وهم يلهون أو يعبثون، ظهر مقاتلو طالبان أمس بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، يستمتعون بيوم إجازة، بعد أشهر من الصراع وأسابيع من المهام الأمنية منذ سيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي.

إلى ذلك، أعرب بعض العناصر عن سعادتهم الغامرة، فقال حليمي البالغ من العمر 24 سنة، وهو مقاتل من إقليم ميدان وردك في وسط البلاد لـ"رويترز": "أنا في غاية السعادة لقدومي إلى كابل وزيارة قرغة لأول مرة.. استقبلني رفاقي بود أخوي".

كما أضاف "نحن فخورون لأننا حاربنا لكن الآن ذهب الأمريكيون، وهذا أكثر شيء يسعدنا"

بدوره، أكد ضياء الحق وهو أيضا من ميدان وردك (25 عامًا)، بهجته العارمة، وهو يعتلي أحد الأحصنة الطائرة في حين وقف آخرون، في الصفوف للمشاركة في ألعاب المتنزه ومنها لعبة سفينة القراصنة ولعبة الكراسي الطائرة.

بينما لم يتخل أي من المقاتلين عن السلاح أثناء تواجده بالمتنزه، واحتسوا الشاي واشتروا وجبات خفيفة من الأكشاك المنتشرة على طول شريط الماء.

 

عناصر طالبان عدسات الكاميرات مقاتلو الحركة البنادق الآلية العناصر الأمريكيون

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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