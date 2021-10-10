الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الطريقة الناجحة للإقلاع عن التدخين

التدخين
التدخين

كشف الطبيب دميتري سيناريف، في حديث لوكالة "برايم"، لماذا يصعب على الكثير منا الإقلاع عن التدخين، وحدد طريقة ناجعة للإقلاع عن هذه العادة السيئة بشكل تام.

 

وأشار الطبيب، إلى أن المتعة وكذلك ما يسمى "بالمنفعة الثانوية" تلعب دورا مهما في الحفاظ على ممارستنا لهذه العادة الضارة. على سبيل المثال، بالنسبة للموظف الذي يعمل في المكتب، قد تشكل فترة التدخين، فرصة لأخذ استراحة خلال العمل.

 

في هذه الحالة، ينصح الطبيب باستبدال هذه العادة السيئة بأخرى أفضل منها، مع الحفاظ على المزايا التي تمنحها للمرء.

 

ونوه سيناريف، بأن الأمر الحاسم في الإقلاع عن التدخين هو التصميم والدافع: يجب على الشخص أن يجيب بصدق مع نفسه، ما إذا كان يريد فعلا الإقلاع عن التدخين.

 

وخلص سيناريف إلى أن النتيجة ستعتمد حتما على الإجابة التي سيحددها المرء لنفسه.

 

وعلى صعيد آخر ، هناك دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأمريكي للسرطان أكدت أن التدخين يكلف العالم أكثر من تريليون دولار سنويا، يفوق تكلفته بكثير الإيرادات العالمية للضرائب على التبغ، التي قدرتها منظمة الصحة العالمية بنحو 269 مليار دولار في عامي 2013 و2014.

 

ويعد  التدخين أحد مخاطر الصحة العامة التي تؤثر سلبا على المجتمع ككل وليس فقط على المدخن، بل وأيضا على الأجيال الحالية والقادمة و تزيد من احتمالات إصابة المدخنين بأمراض الجهاز التنفسي كمتلازمة ضيق التنفس الحادة والالتهاب الرئوي ونزلات البرد والسل.

 

يشار إلى أن التدخين يضعف جهازك المناعي ويجعله غير قادر على مقاومة العدوى في ظل جائحة كورونا، لافتة إلى أنه يضعف وظائف الرئتين والمناعة وهو ما يتسبب فى إعاقة الجسم فى التصدى لفيروس كورونا وباقى الأمراض التنفسية، حيث أن تلامس الأصابع والفم أثناء التدخين  يزيد من احتمالات الإصابة بالفيروس. 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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