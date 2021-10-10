الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشروعات القومية تزين جدران المدارس الحكومية ببورسعيد

الجدران
الجدران

شهدت جدران المدارس الحكومية ببورسعيد تعليق لافتات للمشروعات القومية، التي تقوم الدولة بالعمل عليها في الجمهورية الثالثة، وذلك بالتزامن مع أول يوم مدارس.

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الجدران

وتوثق اللوحات جهود الدولة في إنشاء مشروعات الطرق والكباري، والعاصمة الإدارية، وقناة السويس الجديدة، وتوشكى، والعين السخنة، وهضبة الجلالة، وغيرها من المشروعات التي أقيمت في عهد الرئيس السيسي.

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الجدران

ووُضعت اللوحات في أماكن ظاهرة على مداخل المدارس لتكون على شكل معرضًا فنيًا يمكن للطلبة من خلاله أن يتعرفون ويتذكرون حجم المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية.

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الجدران

جدير بالذكر، أن المدارس الحكومية بمحافظة بورسعيد، تستقبل اليوم الأحد، الطلاب والطالبات، بعد عامين من عدم الانتظام بسبب جائحة كورونا، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة.

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الجدران

الجدران
الجدران
المشروعات القومية استقبال بورسعيد جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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