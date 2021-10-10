الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رفعت راسنا».. والدة بيج رامى توجه رسالة له بعد الفوز بـ«مستر أولمبيا»

بيج رامي
بيج رامي

وجهت نجاة حجازي، والدة البطل رامي السبيعي "بيج رامي" الحاصل على لقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، رسالة له عبر موقع "الدستور" قائلة: “ربنا يبارك فيك رفعت راسنا وأنا راضية عنك ومبروك لينا كلنا ومبروك لمصر إحنا فخورين بيك وأنا كنت واثقة من فوزك وكنا دائما بنقول يارب”.

فيما أكد شقيقه الدكتور عبد الله السبيعي، أن فوز بيج رامي أدخل الفرحة والسرور على قلب كل مصري وليس أهالي قريته فقط ولا محافظة كفر الشيخ فقط كونه ابن المحافظة، بل هو ابن مصر وفخر لكل مصري، لافتا إلى أن الكابتن رامي قد دخل في معسكر تدريبات مكثفة مغلق طيلة الثلاث أشهر الماضية وتحديدا بعد عيد الأضحى مباشرة والذي قضاه في مسقط رأسه مع أهله بقرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ.

وعمت فرحة عارمة قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب سماع نبأ فوز رامي السبيعي ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، إذ انتشر الصراخ والهياج والتكبيرات فور سماع الخبر وبدأ الجميع في تبادل التهاني والقبلات والبسمة تعلو وجوههم فرحا بفوز البطل بيج رامي بالبطولة.

وفاز البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامى"، ببطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالى.

وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر أمس السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

فيما علق  ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى» على احتفاظه بلقب مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالي قائلا: "تعالى تعالى جنب أخوك مكانك محفوظ الحمد لله".

بيج رامي الدستور فوز كفر الشيخ مستر أوليمبيا

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«رفعت راسنا».. والدة بيج رامى توجه رسالة له بعد الفوز بـ«مستر أولمبيا»

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