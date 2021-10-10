الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة تايوان تؤكد أن بلادها لن تجبر على الخضوع للصين

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قالت الرئيسة التايوانية تساي إنج وين في خطابها بمناسبة اليوم الوطني اليوم الأحد إن تايوان ستواصل تعزيز دفاعاتها لضمان عدم تمكن أي أحد من إجبار الجزيرة على قبول المسار الذي تحدده الصين لتايوان.
 

وقالت "نأمل في أن تهدأ العلاقات بين البلدين ولن نتصرف بتهور، لكن يجب ألا تكون هناك أي أوهام على الإطلاق بأن الشعب التايواني سيخضع للضغط.
 

وتابعت "سنواصل تعزيز دفاعنا الوطني وإثبات تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا لضمان عدم تمكن أي أحد من إجبار تايوان على السير في المسار الذي تحدده الصين لنا. وهذا لأن المسار الذي تحدده الصين لا يوفر حرية ولا طريقة حياة ديمقراطية لتايوان ولا سيادة لثلاثة وعشرين مليون مواطن".

 

وعلى صعيد آخر، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت الماضي، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن من بين هذه الحالات الوافدة هناك 10 حالات إصابة سُجلت في يوننان، و 6 حالات في شانغهاي، وحالتان إصابة في شاندونغ، وحالة إصابة في كل من لياونينغ وتشجيانغ وفوجيان وخنان وقوانغتشي وسيتشوان.

وتابعت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات يُشتبه بإصابتها أو وفيات جديدة متعلقة بكوفيد-19 يوم السبت الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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