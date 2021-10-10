سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 10-10-2021

أظهرت بيانات شاشات تناول العملات الأجنبية فى مختلف البنوك استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك بسبب توفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي، لسد حاجة السوق المصرفى ورجال الأعمال والشركات والمستوردين للسلع من الخارج.





سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك





ويتحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، وفقا لحالة العرض والطلب فى السوق المصرفى على العملة، ومدى توفيرها، لذلك تستمر فترة استقرار سعر الصرف، لتوفير الكميات اللازمة من الدولار من البنوك والبنك المركزي، وتدفقات المصريين العاملين في الخارج التى بلغت حوالى 32 مليار دولار.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع.

وأظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية إستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع



كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم





فى الختام، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كذلك حافظ سعر اليورو في بنك مصر على مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.

