شاهد.. فرحة جنونية من أسرة بيج رامى بعد فوزه بمستر أولمبيا للمرة الثانية (فيديو)

احتفلت أسرة البطل المصرية ممدوح السباعي الشهير بـ بيج رامي، بطريقة جنونية بعد إعلان فوزه بلقب مستر أولمبيا 2021 للسنة الثانية على التوالي في فئة الوزن المفتوح.

واستطاع البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي تحقيق لقب بطولة مستر أولمبيا 2021 للعام الثاني على التوالي في فئة الوزن المفتوح.

كما شارك في هذه الفئة الثنائي المصري: حسن مصطفى ومحمد شعبان، اللذان لم ينجحا في الوصول إلى النهائيات.

وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر اليوم السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول.