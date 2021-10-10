بيج رامى بطلا لمستر أولمبيا للسنة الثانية على التوالى

نجح المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى»، من الحفاظ على لقبه فى بطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالى.

وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر اليوم السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول.

بيج رامي

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.