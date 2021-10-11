الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طبيب يوجه تحذيرات مهمة لمواجهة كورونا للطلاب

كورونا في مصر
كورونا في مصر

مع بداية عام دراسي جديد ووجود حالة من القلق حول فيروس كورونا، وترقب الأهالي العودة إلى المدارس وطرق حماية الأبناء من الوباء أثناء العملية الدراسية والحفاظ على سلامتهم من أي ضرر، تواصلت “الدستور” مع دكتور صبحي طارق النويهي لتقديم كافة النصائح للطلاب والحفاظ على حياتهم وسلامتهم من أي ضرر.

قال دكتور صبحي، استشاري أمراض دم وحساسية ومناعة أطفال، وباطنة عامة، إنه على المسؤولين الرعاية الكاملة للشباب والأطفال داخل المدارس والجامعات ونشر حالة من الوعي بين الطلاب وبعضهم البعض، وأيضًا بين المدرسين وداخل الحرم الجامعي والتعقيم بصفة دورية ومستمرة للفصول والمدرجات لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب.
 
وأشار دكتور صبحي خلال حديثه إلى أنه يجب على كافة الهيئات الدراسية والتعليمية اتباع جميع الطرق الاحتياطية، وذلك باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، والاستعداد لمجموعة متنوعة من الأنماط التعليمية قد تساعد الأهل والطلاب على التأقلم علي الجائحة والتقليل من روعهم.

هناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل خطر التعرض لفيروس كورونا

- يجب الحصول على اللقاح لتقليل الإصابة بفيروس كورونا
 
- يجب على الطلاب التباعد الاجتماعي، أو الجسدي.
 
- الحفاظ على مسافة كافية بين الأفراد لتقليل انتشار المرض.
 
 - يجب التباعد بمقدار كبير بين الطلاب وبعضهم البعض وعدم استخدام الأدوات الشخصية.
 
- التزام الطلاب باستخدام خزائن الطلاب "اللوكر"، أو تقسيمها لمجموعات حسب فئات أو أفواج الطلاب وتعقيمها بصفة مستمرة.
 
- يجب تنظيم المشي في طرق المدرسة بحيث يُخصص كل ممر للمشي باتجاه واحد فقط.
 
- يجب استخدام الأماكن المفتوحة والواسعة للحصص الدراسية وكذلك لتناول الطعام وقضاء فترات الاستراحة.
 
- يجب التزام المدرسة بتقليل عدد الطلاب في حافلات المدرسة.
 
- يجب مباعدة مقاعد الطلاب ووضعها جميعًا في نفس الاتجاه.
 
- يجب استخدام حواجز مادية، مثل الفواصل الزجاجية، للفصل بين المعلمين والطلاب.
 
- يجب تقسيم الطلاب إلى مجموعات حسب معايير معينة.
 
 - ارتدِاء الكمامة بشكل مستمر والتعقيم الدائم.
 
- يجب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة لتجنب انتقال العدوى.
 
- يفضل ارتداء كمامات قماشية عند وجود اختلاط بين الطلاب وبعضهم البعض.

- أخذ فيتامين سي لتقوية المناعة والحفاظ على سلامة الطلاب.
 
- قياس درجة الحرارة بشكل مستمر.
 
- ينبغي الحرص على التباعد بين الطلاب، عند ركوب الحافلات، أو الركوب مع الطلاب الآخرين في نفس السيارة، أو عند دخول مبنى المدرسة.
 
- وضع الكمامة داخل كيس نظيف قابل للإغلاق لتخزين الكمامة عند صعوبة ارتدائها.
 
- استمر بغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وخصوصًا قبل وبعد الأكل أو السعال أو العطس أو بعد تعديل الكمامة باليد. 
 
- يجب تطهير الأسطح التي تُلمَس بشكل متكرر مما يقلل من خطر الإصابة بالمرض.

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