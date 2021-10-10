فرقة السمسمية تحيى احتفالات نصر أكتوبر بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2021، يقيم بيت المعمار المصري بمقره الكائن بدرب اللبانة ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم الأحد، بقصر الأمير طاز، حلقة النقاش الثانية في سلسلة "القاهرة .. البشر والحجر.

تدور حلقة هذا الشهر عن تراث المدينة والمجتمع، ويتحدث فيها دكتور مصطفى الصادق ومداخله بعنوان "القرافة-نزهة النفوس والارواح"، ومن خلال جولاته المُتعددة لجبانات القاهرة التاريخية يُعيد لنا "الصادق" بعدسته اكتشاف تفاصيل القرافة .

كما تقدم دكتورة دينا حشمت مداخلتها وتحمل عنوان "وجوه القاهرة في الأدب الحديث والمعاصر" وتدور حول القاهرة في الأدب الحديث والمعاصر، واختلافها في روايات نجيب محفوظ عنها في أعمال إبراهيم أصلان وياسر عبد اللطيف ومي التلمساني. كما تلقي الضوء على صور مدينة القاهرة في أعمال تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة، من خلال علاقات الشخصيات بها، من الانبهار بأضوائها إلى الاغتراب عن صخبها أو التقوقع في ضواحيها.

ويقدم عبد الرحمن الطويل مداخله بعنوان "البحث عن الفسطاط" وتدور حول رحلة استكشاف المدينة الأولى، أم العواصم المصرية الإسلامية، مواطن معالمها وأسباب انحسارها ومحطاته منذ كانت عاصمة مصر الأولى إلى أن صارت حياً قاهرياً.

بدأت حلقات سلسلة القاهرة: البشر والحجر، بمقر بيت المعمار المصري، وبيت الست وسيلة بالأزهر أولى حلقات النقاش في شهر سبتمبر الماضي، والتى تنظمها مبادرة "سيرة القاهرة" تحت إشراف عبد العظيم فهمي، ومبادرة "المكان والناس" إشراف دكتورة فاطمة كشك .

يشار إلى أن بيت المعمار المصري٬ أو بيت علي لبيب٬ أسسه الأخوة عمر وإبراهيم الملاطيلي سكنا لأسرتيهما في القرن الثامن عشر ثم اشتهر تدريجياً لبيت علي أفندي لبيب (اسم حارسه). ويعود طراز البيت إلى الطراز العثماني المتأثر بالعمارة المملوكية التقليدية، ويعتبر ضمن أجل البيوت "الإسلامية" بالقاهرة. ويقع في منطقة من أثرى مناطق القاهرة التاريخية. وقد اشتهر درب اللبانة كله مع شهرة هذا البيت "بيت الفنانين" منذ أواخر ثلاثينيات القرن العشرين بمنطقة مونمارتر القلعة، أسوة بمنطقة المونمارتر بباريس، لإجتذابه العديد من الفنانيين الأجانب والمستشرقين والمصريين للإقامة أو لإتخاذ آتيليهاتهم بمبانيها. أما منزل علي افندي لبيب، فقد إشتهر بـ"بيت الفنانين"، وقد سكن به الفنانين بيبي مارتان، موسكا نيللي، راغب عياد، ميلاد فهيم، جمال كامل، رمسيس يونان، لبيب تادرس، محمد ناجي، زكي بولس، سند بسطا، لويس فوزي، منير كنعان، محمد ضياء الدين، عبد الغني أبو العينين، شادي عبد السلام، رؤوف عبد المجيد، عبد الفتاح الكيال، عبد السلام والشريف، وحسن فتحي والذي لإقترن البيت بإسمه لاحقاً. وكان يقابل بيت الفنانين بيت "هندية" وبه مراسم للفنان ممدوح عمار والمعماريين محمد مهيب ونبيل غالي وأحمد ربيع وغيرهم.

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ـ فرقة السمسمية في قبة الغوري

في سياق متصل، يستقبل مركز إبداع الغوري بشارع الأزهر، في السابعة من مساء اليوم أيضا، حفل فني موسيقي، والذي تحييه فرقة السمسمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكري الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيد.

كما يستقبل بيت السحيمي بشارع المعز، في السابعة مساء أيضا، حفل فني تحييه، فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

تقدم الفرقة أجمل وأروع تابلوهاتها الراقصة التى تعيش فى وجدان الشعب المصرى والعربى منها: الموشح، العصايا٬ أم الخلول، البمبوطية، فتوات قبلى، التنورة، الحصان٬ الأغانى، الغوزاى، الحجالة٬ الدبكة، وغيرها من الرقصات الممتعة التى يعشقها محبو وعشاق فن الفنون الشعبية.