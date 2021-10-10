الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

10 جوائز تضاف إلى رصيد «البيت الفنى» من المهرجان القومى للمسرح

عروض البيت الفني
عروض البيت الفني للمسرح

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بالجوائز التي حصلت عليها عروض البيت الفني للمسرح لهذا العام ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٤، حيث حصل البيت الفني للمسرح على ١٠ جوائز على رأسهم جائزة "أفضل عرض ثاني" لعرض "dogs" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح.


كما حصل البيت الفني للمسرح على جائزة أفضل ممثلة دول أول نساء لهالة سرور، وأفضل مؤلفة صاعدة لصفاء البيلي كلاهما عن  عرض "جنة هنا " من إنتاج فرقة مسرح الغد، وأفضل تصميم إضاءة لإبراهيم الفرن عن عرض "قاع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وأفضل تصميم ملابس لنعيمة عجمي عن عرض "أحدب نوتردام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وأفضل ديكور لوليد جابر عن عرض  "قاع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وأفضل تأليف موسيقي لمحمد حسني، وجائزة أفضل أشعار لمحمود جمال حديني، وجائزة أفضل استعراضات إلى ضياء شفيق جميعهم عن عرض “dogs” من إنتاج فرقة مسرح الشباب، كما فاز العرض أيضا بجائزة أفضل دعايا لأحمد مجدي.

 

بالاضافة للجوائز رُشحت عروض البيت الفني للمسرح لعدد من الجوائز منها جائزة أفضل إخراج لكمال عطية،  وجائزة أفضل ديكور لحمدي عطية، وأفضل ملابس لأميرة صابر  جميعهم عن عرض "dogs" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، ورشح أيضا لجائزة  أفضل عرض ثاني عرض  "قاع “ من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، و جائزة أفضل  عرض “جنة هنا “ من إنتاج فرقة مسرح الغد، وأفضل أشعار محمود شومان عن عرض “جنة هنا “ من إنتاج فرقة مسرح الغد، و جائزة أفضل دعاية لعمرو عبدالله عن  عرض ”فريدة” من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

 

و قد وجه الفنان إسماعيل مختار الشكر والتقدير لكتيبة عمل البيت الفني للمسرح والتي أظهرت البيت الفني للمسرح بهذا المستوى  المشرف والذي ظهر جليا بالجوائز الهامة التي حصلت عليها العروض، و بالآراء النقدية و الإقبال الجماهيري الكبير على العروض.

عمل الهام الإسكندرية فعاليات جابر عرض جمال مصري موسيقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

التحقيق مع زوجة صفوان ثابت بتهمة نشر أخبار كاذبة

السعودية: بدء تطبيق اشتراط التحصين ضد كورونا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

تاج الدين: الرئيس السيسى وجه بتطعيم كل الكوادر التعليمية وأعضاء هيئة التدريس

فرقة السمسمية تحيى احتفالات نصر أكتوبر بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس