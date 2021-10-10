10 جوائز تضاف إلى رصيد «البيت الفنى» من المهرجان القومى للمسرح

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بالجوائز التي حصلت عليها عروض البيت الفني للمسرح لهذا العام ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٤، حيث حصل البيت الفني للمسرح على ١٠ جوائز على رأسهم جائزة "أفضل عرض ثاني" لعرض "dogs" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح.



كما حصل البيت الفني للمسرح على جائزة أفضل ممثلة دول أول نساء لهالة سرور، وأفضل مؤلفة صاعدة لصفاء البيلي كلاهما عن عرض "جنة هنا " من إنتاج فرقة مسرح الغد، وأفضل تصميم إضاءة لإبراهيم الفرن عن عرض "قاع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وأفضل تصميم ملابس لنعيمة عجمي عن عرض "أحدب نوتردام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وأفضل ديكور لوليد جابر عن عرض "قاع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وأفضل تأليف موسيقي لمحمد حسني، وجائزة أفضل أشعار لمحمود جمال حديني، وجائزة أفضل استعراضات إلى ضياء شفيق جميعهم عن عرض “dogs” من إنتاج فرقة مسرح الشباب، كما فاز العرض أيضا بجائزة أفضل دعايا لأحمد مجدي.

بالاضافة للجوائز رُشحت عروض البيت الفني للمسرح لعدد من الجوائز منها جائزة أفضل إخراج لكمال عطية، وجائزة أفضل ديكور لحمدي عطية، وأفضل ملابس لأميرة صابر جميعهم عن عرض "dogs" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، ورشح أيضا لجائزة أفضل عرض ثاني عرض "قاع “ من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، و جائزة أفضل عرض “جنة هنا “ من إنتاج فرقة مسرح الغد، وأفضل أشعار محمود شومان عن عرض “جنة هنا “ من إنتاج فرقة مسرح الغد، و جائزة أفضل دعاية لعمرو عبدالله عن عرض ”فريدة” من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

و قد وجه الفنان إسماعيل مختار الشكر والتقدير لكتيبة عمل البيت الفني للمسرح والتي أظهرت البيت الفني للمسرح بهذا المستوى المشرف والذي ظهر جليا بالجوائز الهامة التي حصلت عليها العروض، و بالآراء النقدية و الإقبال الجماهيري الكبير على العروض.