الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تطالب بـ معاهدة حول قضايا الهجرة بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى وبريطانيا

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بالتفاوض على "معاهدة حول قضايا الهجرة" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

 

وخلال زيارته إلى لون بلاج، على ضفاف بحر الشمال في فرنسا، قال دارمانان: "ينبغي التفاوض حول معاهدة بيننا بشأن قضايا الهجرة، لأن (ميشال) بارنييه لم يفعل ذلك عندما تفاوض على بريكست"

 

وتعهد بأن تعمل فرنسا على هذا المشروع عند توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر اعتبارا من يناير.

 

وأضاف: "الحكومة (البريطانية) لم تسدد لنا بعد ما وعدتنا به"، مضيفا: "ندعو البريطانيين إلى الوفاء بوعدهم بالتمويل لأننا نحرس الحدود من أجلهم".

 

وكانت بريطانيا تعهدت في نهاية يوليو بدفع مبلغ 62.7 مليون يورو في 2021-2022 لتمويل تعزيز انتشار قوى أمنية فرنسية على السواحل.

 

وهددت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في مطلع سبتمبر بعدم دفع هذا المبلغ، بحسب صحف بريطانية، أمام تدفق قياسي للمهاجرين عبر قناة المانش بشكل غير قانوني. 

 

وتابع دارمانان: "فرنسا تحرس الحدود لأصدقائنا البريطانيين منذ أكثر من 20 عاما".

 

وأشار إلى أنه "تم توظيف عدد أكبر من الحراس و شراء وسائل تقنية لحراسة هذه الحدود".

 

وأردف: "نجحنا إلى حد كبير في الحد من ضغط الهجرة".

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