أمريكى يقتل شقيقه وزوجة أخيه وامرأة مسنة بسبب جدال حول مخاطر لقاح كورونا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن أحد سكان ولاية ماريلاند الأمريكية قتل ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب جدال حول مخاطر لقاحات فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "ABC News"، فإن "المتهم جيفري بورنهام كان يعتزم النقاش مع شقيقه، الذي كان يعمل صيدلانيا حول كيفية تسميم الحكومة الناس بلقاحات كورونا".

وبحسب قوله، فإن "شقيقه، الذي يتعامل أيضا مع اللقاحات، يعرف الحقيقة وهو يساهم بعملية قتل الناس باللقاحات".

وأكدت محاضر المحكمة، إلى أن "جيفري ذهب إلى منزل شقيقه، حيث كان يعيش مع زوجته"، وتم العثور على جثتيهما وعليها آثار إطلاق رصاص".

بدورها، أكدت الشرطة أن "المتهم طعن امرأة مسنة وسرق سيارتها، قبل التوجه إلى منزل شقيقه".

وقد اعتقلت قوات الأمن المتهم في ولاية فرجينيا الغربية المجاورة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.