الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال 6 من مهربى البشر فى النمسا

الشرطة فى النمسا
الشرطة فى النمسا

أعلن وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، القبض على ستة من مهربي البشر من السوريين والليبيين، مشيرًا إلى أن الحرب ضد الهجرة غير الشرعية تتكثف في جميع أنحاء النمسا.


وأوضح نيهمر، في تصريحات اليوم، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تحتل أولوية لقوات الأمن ولذا يتم الاستعانة بقوات اضافية من ضباط الدوريات والوحدات الاحتياطية والمتخصصين من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وقوات من فرقة العمل المعنية بجرائم الطرق.


وأضاف وزير الداخلية أن الإجراءات المكثفة الحالية سيكون لها تأثير كبير على الحد من الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنه في عام 2021 وحده تم اعتقال أكثر من 250 من المهربين المشتبه بهم.


وذكر الوزير أن المهربين المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم بين 19 و47 عامًا ويُشتبه في قيامهم بتهريب 19 شخصًا سوريًا في شاحنة صغيرة وقد تم ضبطهم جميعًا.

وعلى صعيد آخر، دعا فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي، ورئيس حزب الخضر إلى عقد اجتماع استثنائي للحكومة يوم الثلاثاء المقبل قبل اجتماع البرلمان في نفس اليوم؛ للتصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة المستشار سباستيان كورتس.

وقال كوجلر - في تصريح اليوم السبت: إن اجتماع الحكومة قبل البرلمان سوف يسهل اعتماد العديد من المشروعات المعلقة وخطة الإصلاح الضريبي، التي قد تتعطل نهائيا في حالة موافقة البرلمان على سحب الثقة من رئيس الحكومة.

وأشار إلى أن سحب الثقة سوف سيُجبر كورتس على الاستقالة ومن ثم تتعطل الميزانية العامة لفترة ما، موضحا: أن المشروعات المهددة بسبب سحب الثقة المحتمل من الحكومة تشمل حزمة حماية النساء من العنف وتوسيع وسائل النقل العام والسكك الحديدية وزيادة أماكن رياض الأطفال وتوسيع الرقمنة في المدارس إضافة إلى شراء دفعات جديدة من لقاحات كورونا.

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