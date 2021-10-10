الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رجل أعمال هندى ينضم لنادى الـ100 مليار دولار

رجل الأعمال الهندي
رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني

انضم رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني إلى نادي الـ100 مليار دولار بثروه تقدر بـ100.6 مليار دولار.


ووفقا لمؤشر "بلومبرج للمليارديرات" يعتبر أمباني الشخص الحادي عشر عالمياً الذي يصل إلى ثروة تقدر بـ 100 مليار أو أكثر- بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.


ويترأس أمباني شركة "انديانس ريلاينس اندستريز" التي ورثها عن والده في 2005، وتم إدراج اسمه في قائمة الأشخاص الذين تصل ثروتهم إلى 100 مليار دولار أو أكثر بعد أن زادت ثروته بمقدار 23.8 مليار دولار العام الحالي.


وعمل أمباني، 64 عاماً، على تنويع نطاق عمله بعيدًا عن قطاع الطاقة ليتوسع في تجارة التجزأة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية. وتسبب قطاع التكنولوجيا والتجزئة في ازدياد ثروته بمبلغ 27 مليار دولار العام المنصرم.


وحصل أمباني بعد وفاة والده على أعمال تكرير النفط والبتروكيماويات بينما حصل شقيقه على أعمال توليد الطاقة والخدمات المالية والخدمات السلكية واللاسلكية عقب خلاف على تركة أبيهما.


جدير بالذكر أنه من بين الـ11 رجلاً في نادي الـ100 مليار توجد أسماء معروفة مثل "مارك زوكربيرج" و"إيلون ماسك" و"جيف بيزوس" و"وارن بافيت". ويحتل إيلون ماسك المركز الأول بثروة تتخطي 222 مليار دولار يليه جيف بيزوس بثروة تقدر بأكثر من 190 مليار دولار.

وفاة زاد عملة عمل امريكية التكنولوجيا النفط شقيقة التجارة تراس مليار دولار تكنولوجيا وفاة والدة لون صحيفة المالية مارك زوكربيرج البتروكيماويات قطاع التكنولوجيا

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