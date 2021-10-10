الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الإمارات: زوار «إكسبو 2020» على موعد مع عروض «والت ديزنى».. الإثنين المقبل

إكسبو 2020
إكسبو 2020

 تشارك والت ديزني، إحدى كبريات شركات الإعلام والترفيه في العالم، ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، يوم الإثنين المقبل، من خلال تقديم مجموعة من العروض الكرتونية والفنية والاستعراضية والغنائية الشيقة والمميزة وذلك بحديقة الصواريخ الواقعة في جناح الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "Disney princess- The concert" الذي يعد جزءًا من احتفال الأميرات الكبير.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية،  أن ذلك يعد العرض الثاني من نوعه الذي تقدمه شركة والت ديزني، بعد النجاح الكبير الذي حققته في عرضها الأول بالمملكة العربية السعودية.


ودعت والت ديزني محبيها لا سيما الأطفال، إلى متابعة الفقرات الفنية والموسيقية والغنائية التي تقدمها الإثنين المقبل بمعية أربعة من مشاهير برودواي.


ومن المقرر أن يقدم فريق النجوم في والت ديزني ثلاثة عروض، مدة كل منها 25 دقيقة، اعتبارًا من الثانية حتى الثامنة مساء.


كما تنظم والت ديزني احتفالًا شيقًا لأميرات ديزني، إضافة إلى تقديم مجموعة من الألحان المحببة لدى الجمهور، فيما يتضمن العرض فقرات للفنانة كريستي التومير، المرشحة لجائزة توني بيل.


جدير بالذكر، أن شركة والت ديزني تأسست في الثالث عشر من أكتوبر عام 1925 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد إحدى أهم شركات الترفيه العالمية التي تحظى بمتابعة جمهور عريض من مختلف الأعمار والجنسيات على مستوى العالم؛ نظرًا لما تقدمه من مضامين إعلامية وترفيهية هادفة للجميع.

و على صعيد آخر، وقع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شئون الرئاسة، خلال لقائه الرئيس قربان قولي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان، في مقر "إكسبو 2020 دبي"، جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والموانئ والطاقة.


وأكد الشيخ منصور بن زايد- وفقًا لوكالة الأنباء الاماراتية- الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز التعاون مع تركمانستان وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.


كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.


من جانبه، أعرب رئيس تركمانستان عن سعادته بمشاركة بلاده في الحدث العالمي إكسبو ٢٠٢٠ دبي، مؤكدًا قوة العلاقات بين بلاده والإمارات، متطلعًا بالوصول بها إلى آفاق أرحب تعزز النمو والازدهار في البلدين.


وشملت الاتفاقيات ومذكرات تفاهم الموقعة بين البلدين، مذكرة تفاهم في مجال عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية بين شركة موانئ دبي العالمية ووكالة النقل والاتصالات في تركمانستان.

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الإمارات: زوار «إكسبو 2020» على موعد مع عروض «والت ديزنى».. الإثنين المقبل

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