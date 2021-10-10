حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 10-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الأحد، أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 30 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 32 16

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الاسماعيلية 32 19

السويس 31 20

العريش 28 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 34 25

طابا 31 22

كاترين 32 14

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 34 20

بني سويف 34 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 21

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

ادفو 41 25

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 38 21

شلاتين 36 23

أبو رماد 36 22

حلايب 33 23

رأس حدربة 33 22

