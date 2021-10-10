الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمن: مقتل 16 حوثيًا خلال مواجهات بمأرب

الجيش اليمن
الجيش اليمن

أعلن الجيش الوطني اليمني عن أن أكثر من 16 عنصرًا حوثيًا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح مختلفة،  في المعارك المستمرة التي يخوضها الجيش مسنودًا بأبطال المقاومة الشعبية غرب محافظة مأرب اليمنية.


ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجوم شنته مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية الإيرانية في جبهتي المشجح والكسارة غرب مأرب، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 16 عنصرًا حوثيًا وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعة للمليشيات.

 


وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت عددًا من مواقع تمركز المليشيات، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية الإيرانية.

 

وعلى صعيد آخر ، قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن إنه تم تسجيل 34 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في ست محافظات وثماني حالات وفاة، ارتفاعا من 28 إصابة وحالتي وفاة أمس.


وتوزعت وفيات اليوم بواقع أربع حالات في محافظة حضرموت النفطية شرقي البلاد، وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، وحالة واحدة في كل من محافظات عدن وتعز ولحج والمهرة.


وذكرت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بجنوب وشرق البلاد ارتفع إلى إلى 9333 إصابة، تعافى منها 5901 ولا تزال هناك 1659 حالة نشطة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1773.


ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.


ولا تكشف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال اليمن وغربه، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في البلاد في أبريل عام 2020.

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وائل لطفي

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