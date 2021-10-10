الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

تاج الدين: الرئيس السيسى وجه بتطعيم كل الكوادر التعليمية وأعضاء هيئة التدريس

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن "الرئيس السيسي وجه بتطعيم كل الكوادر التعليمية وأعضاء هيئة التدريس".


وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسؤوليتي" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"،: "أننا نستهدف حماية أرواح المصريين من التعرض لمضاعفات فيروس كورونا".


وشدد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حتى مع الحصول على لقاح كورونا؛ من أجل الحد من انتشار الفيروس.


ولفت إلى أنه يتم متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في ظل الموجة الرابعة، مضيفا: "أننا مازلنا في تصاعد حالات الإصابات بفيروس كورونا ولم نصل لذروة الموجة الرابعة ".


وتابع: "عندما تثبت أعداد الإصابة بفيروس كورونا لفترة متواصلة نستطيع أن نصرح بأننا وصلنا لذروة الإصابات".


ولفت إلى أن هناك احتمالية لتطعيم الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما بلقاحات كورونا، مبينا أنه تم السماح لبعض أنواع التطعيمات كي يتم إعطاؤها لهذه الفئة العمرية على مستوى العالم، كما أنه سيتم تطعيم كل طلاب الجامعات.


و بين أن وزارة الصحة تناشد أولياء الأمور وأسر الطلاب الحصول على لقاحات كورونا، قائلا: "ولكن لم يتم الإعلان عن تطعيم طلاب المدارس حتى الآن".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

و أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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