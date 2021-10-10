مصرع مسن صدمته سيارة مسرعة أعلى الطريق الدائرى فى القليوبية

لقي شخص بالمعاش مصرعه، إثر اصطدام سيارة مسرعة به أعلى الطريق الدائري اتجاه الجيزة بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتسببت فى إصابته بجرح تهتكي بالرأس واشتباه نزيف كسر بالجمجمة وكسر بالساق اليمني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى اتجاه الجيزة بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال عبور "شعبان ع ع ح"، 62 سنة، بالمعاش، مقيم دائرة القسم، الطريق الدائرى اصطدمت به سيارة ملاكى، قيادة "سيد م م"، 46 سنة، فوجئ بعبور المسن للطريق فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به، وأدى لحدوث إصابته بجرح تهتكى بالرأس واشتباه نزيف كسر بالجمجمة وكسر بالساق اليمنى.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.