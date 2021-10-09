مقابلة مع رجل من أهل الكهف

كان مصطفى يسرى نائمًا لفترة لا أحد يعلمها حين صار أهم كاتب فى مصر. عندما أيقظته الطرقات التى ظلت تهوى على باب الشقة لعشر دقائق قبل أن تنتزعه من نومه الثقيل، ظل لدقيقة يستجمع شتات عقله وذكرياته. ولولا أن الطارق يعلم طبيعة نوم مصطفى لاستنجد بالجيران لكسر الباب متخيلًا الأسوأ. خاصة أنه لا يعرف عن مصطفى أى شىء منذ عدة سنوات، منذ كانا صديقين فى كفاح البحث عمن ينشر لهما ويكتب عنهما، ثم وجد صديقه أحمد حمادة طريقه وترك مصطفى فى القاع. ولكن مصطفى صار أهم كاتب فى مصر خلال شهر واحد دون علمه، وبغير أن يعرف أى ناقد أو كاتب من هو، حتى طرح أحد النقاد التساؤل: أين مصطفى يسرى؟. وحينها انتقل السؤال من منصة لأخرى ومن ناقد لكاتب لقارئ حتى صار حديث مواقع التواصل والجرائد، مضيفًا على مصطفى هالة من الغموض، بل إن احتمالية موته أو انتحاره زادت من اشتعال الموقف، واقترب مصطفى من التحول لأسطورة أدبية. لذلك أحس حمادة بأن هذا هو وقت تدخله باعتباره الوحيد الذى يعرف عن مصطفى يسرى أى شىء، ويستطيع إذا وجده ميتًا أن يتفرغ لنشر أعماله وكتابة سيرته.

لكن مصطفى استيقظ قبل أن ينجح فى استعادة وعيه وذاكرته كاملين، وقبل أن تكسر الطرقات الباب، خرج من غرفة نومه التى كان ينام على سريرها بملابسه الكاملة. مسح الشقة من خلف جفنيه المغلقين بالغماص باحثًا عن الباب. ما إن فتح الباب حتى بادره أحمد حمادة:

أنت هنا والدنيا مقلوبة.

دخل حمادة بدون استئذان. صدمته رائحة الشقة المغلقة كقبر، وتنامت فيها روائح بقايا الطعام المتعفن، والقمامة التى غزاها الدود، ورائحة مصطفى نفسه الذى لن يعرف أحد أبدًا متى استحم آخر مرة، فالشقة بلا كهرباء ولا مياه، والإيصالات تتكوم على شراعة الباب الذى يفتح الآن لأول مرة منذ فترة تبدو كالأزل.

تجاوز حمادة صدمته وسيطر على معدته متخذًا خطوة للخلف بعيدًا عن مصطفى. تأمل مصطفى فى إنكار وقال:

مصطفى تبدو كأهل الكهف.

لم يفهم مصطفى قصد حمادة. فهو لم ير لحيته الطويلة ولا شعره الطويل الأشعث ولا ملابسه المتشربة بالعرق والتراب حتى صارت بلا لون.

كان حمادة حائرًا، كيف يتصرف؟ فهو مطالب بتقديم مصطفى للصحافة والجمهور خلال ساعات قبل أن يصل إليه شخص آخر. سحبه من يده بدون مقاومة وقال:

تعال معى. فى الطريق أحكى لك.

كأن الدنيا قد ضحكت لحمادة خلال السنوات الماضية التى لم يفكر خلالها فى صديق عمره. نشر روايته وحظى بالاحتفاء، ومعه وظيفة فى جريدة قومية، يطلب الكُتاب ودّه من أجل تنويه بكتبهم وأخبارهم أو نشر قصة أو قصيدة. فاز بجائزة أدبية أمنت له حياة أفضل وأمنت لروايته الجديدة دار نشر محترمة، وظهر بعدها فى عدة برامج، ثم حظى بترجمة عمله مما أمن له مبلغًا آخر. أجر شقة فى المعادى واشترى سيارة بالتقسيط، ويحاول تقديم برنامج حوارى فى قناة خاصة. لكنه الآن يعود لصديقه الذى يهدد الجميع. طاردتهما نظرات المارة المندهشة لشخص فى كامل هندامه معه رجل يبدو كمتسول. فتح باب السيارة الخلفى ووضع مصطفى لكى لا يتعذب برائحته. على الكنبة الخلفية كانت نسخة من كتاب مصطفى الذى أحدث الضجة. لكن مصطفى لم يستعد وعيه بعد. فتح حمادة زجاج جميع الأبواب وهو يقول:

تحتاج- لا مؤاخذة- إلى نظافة وحلاقة. لا تهم الحلاقة فمظهر الأديب لا يهم. لكن الرائحة. كم نمت يا مسطول؟ لا أكل ولا شرب ولا حمام؟

كان مصطفى يحاول البحث فى ذاكرته عن اسم حمادة. هو يذكر شكله من خلال بعض الذكريات التى تسطع فى عقله كومضات قبل أن تنطفئ ثانية.

أنت لا تعرف ماذا حدث. روايتك أهل الكهف، كانت تنتظر دورها فى لجنة قراءة ما تابعة للنشر فى الوزارة. مكتوب تاريخ كتابتك لها منذ خمسة عشر عامًا، لكن متى أرسلتها لهم؟ عشرة أعوام؟ أكثر؟ تخيل أكثر من عشرة أعوام فى سراديب الوزارة، وفجأة تطبع وتباع فى أكشاك الجرائد بأربعة جنيهات. أرخص من ربع فول سودانى. كثير من النسخ بيعت وبدأ القراء يكتبون عنها، لكن الصدفة أن بائع جرائد أرسل نسخة مع الجريدة هدية لعادل الأفندى، أو لعله أرسلها بدل الفكة. طبعًا عادل كما تعرف لا يقرأ ولا يكتب. لكن ابنته آنسة فى الجامعة قرأتها وهى تظنها قصة دينية. البنت حكت للأب الذى قال لمدير التحرير الذى قال لمأمون شحاتة إن الرواية تسخر من الدين وعادات المجتمع. يكتشف مأمون أن هناك تعليقات على الرواية تطابق ما قيل له. يفرد صفحة لروايتك مطالبًا بمنعها للحفاظ على الدين والأسرة. يلتقط الخيط عباس نجم فيضرب فى الأفندى ومأمون بنشر أجزاء من الرواية ويزيد القصيدة بيتًا بنقد منه ومن جميع محرريه جعلتها أفضل رواية صدرت هذا العام. تشتعل الحرب ومعها مواقع التواصل. البعض اعتبرها أهم رواية خلال القرن الجديد والبعض اعتبرها كفرًا وزندقة. فى الحالتين أنت كسبان. كاتبة عملت زوبعة وقالت إن الرواية ظلت خمسة عشر عامًا حبيسة الأدراج، فكم عملًا لك ما زال فى الأدراج؟. وكأنها سكبت بنزينًا على النار. دور نشر كثيرة ومؤسسات ثقافية أخذت تبحث عن أعمالك. حتى الآن ظهر ثلاث روايات ومجموعة قصص، كلها تحت الطباعة. يخرب عقلك. الكل يسأل عنك.

حمادة! أحمد حمادة. هذا هو صديقه. لكنه ما له وهذه الملابس وهذا الكرش وتلك السيارة؟ متى حدث هذا؟ وأى أهل كهف هؤلاء؟ ومن الأفندى ومأمون وعباس؟ لمح بجانبه الرواية تحمل اسم أهل الكهف والكاتب مصطفى يسرى. أمسكها بحيادية لا تناسب أول أعماله المنشورة. لا يذكر تلك الرواية. يقول ثلاث روايات ومجموعة؟ كم كانت؟ عشرًا؟ عشرين؟ ما زالت الذاكرة تتعافى ولكن أهل الكهف تلك لا يذكرها. فتحها وقرأ بينما صوت حمادة فى الخلفية.

أستاذى. عندى لك مفاجأة. صديق عمرى مصطفى يسرى. طبعًا يا باشا. نعمل مؤتمر. الساعة السابعة؟ توكل على الله.

كانت الرواية عن مجموعة من الرجال والنساء من الفنانين يقررون تأليف فيلم فى جلسة سكر وحشيش. الفيلم عن تحقق أسوأ مخاوف كل منهم. بعد أن ينتهوا تقام حفلة جنس جماعى لتدشين الفيلم كما قالوا. يستيقظون وكل منهم يعيش كابوسه. وتكمل الرواية فى طريق كل منهم خلال كابوسه الخاص. توقفت السيارة وفتح الباب وسحبه حمادة من ذراعه. تحرك معه فى استسلام بدون أن يرفع عينيه عن روايته. ما زال لا يذكر عنها شيئًا ولكنه يقرأ. ركبا المصعد وحمادة يتحدث عن تقديمه للجمهور والمجد المنتظر. عن الترجمة وحقوق النشر والجوائز والبرامج والأفلام. دخلا شقة حمادة وهو يقول:

خذ راحتك. بيت أخيك. سأطلب الغداء وأنت انقع نفسك فى الماء الساخن.

ما زال يقرأ وحمادة يذهب به إلى الحمام ويفتح المياه ليملأ حوض الاستحمام. انتشر البخار حاملًا لأول مرة رائحة طيبة إلى أنف حمادة، الذى تنفس فى ارتياح. أخذ حمادة يقطع ملابس مصطفى المهترئة حتى صار عاريًا. قاده إلى الحوض ووضع الكتاب بجانبه:

سأذهب لشراء ملابس لك وإحضار الطعام.

بينما كان الماء والصابون يزيلان طبقات الوسخ عن جسد مصطفى، كان يقرأ عن كوابيس أبطال الرواية. كان يفكر وقد استعاد عقله بعضًا من نشاطه أنه مثلهم، يعيش أحد كوابيسه. أن ينام لمدة لا يعرفها ويستيقظ فيجد نفسه وقد صار شهيرًا، وصديقه صار أحد بهلوانات الأدب الذين يكتبون خراء من أجل المبيعات وعقود الأفلام. وهو فى طريقه لأن يصبح مثله. سيجد بين يديه الأموال والعقود، وستعقد من أجله الندوات والحفلات. كل هذا من أجل مشاجرة بين جريدتين على الدين والجنس فى روايته. وسيكون مطالبًا بالمزيد من الجدل، بالمزيد من الكتابة على أحدث صيحة. أخذ يقرأ كيف يبحث أبطال الرواية عن مخرج من كوابيسهم. هو يبحث مثلهم، يجب أن يعود لعالمه، الذى يكتب فيه بلا مقابل منتظرًا أن يأتى يوم من يقدر كتابته. ولكن الرواية انتزعت من يده وقام حمادة بكشط الأوساخ من على جسده ووجهه، وفرك شعره الأشبه بلبدة أسد. نظر إليه حمادة بارتياح وقد ارتدى ملابس داخلية جديدة وفوقها رداء حمام ناصع البياض.

أمامنا ساعتان على المؤتمر. سنأكل سريعًا وترتدى الملابس الجديدة.

لم يستطع الأكل ولا حتى تحمل رائحته. ألبسه حمادة قميصًا وبنطالًا وقال له:

ملابس بسيطة رخيصة. يجب أن تظهر ككاتب مكافح.

كان قد استعاد الرواية بعد الطعام وظل يقرأ فيها أثناء تجهيزه واصطحبها فى طريقه للمؤتمر. ما زال الأبطال تائهين، والأحداث تمضى بطيئة متفلسفة بصورة تغضب شخصًا مثله يبحث عن حل. ليس هو من كتب تلك الرواية، ربما مصطفى يسرى آخر. هو مجرد صورة من مصطفى يسرى يعيش كابوسه، ولا ينتمى إلى هنا. هذا ليس زمنه، ولا تلك روايته، ولا هؤلاء القراء الذين ينتظرونه. كانت القاعة ممتلئة، يراها وهو فى الكواليس بينما المتحدث يتحدث عنه وعن عبقريته ومعاناته كأى عظيم. همس حمادة فى أذنه أنه كبير الناشرين ومنجم الذهب الذى فُتح له. كانت الرواية تنتهى وتزيده غضبًا. أدخلوه القاعة قبل أن يقرأ الصفحة الأخيرة، وإن كان خمن ماذا فيها، فها هو يعيشه. لماذا سماها أهل الكهف؟ وهل ما قبل الكهف أفضل أم ما بعده؟ دوى تصفيق هادر بمجرد ظهوره وأعمى عينيه وميض الكاميرات والهواتف. ظل متخشبًا وقد تصاعد غضبه من مصطفى يسرى الذى حشره فى ذلك الكابوس. بمجرد أن هدأت الأصوات رفع يده بالرواية وقرب الميكروفون من فمه باليد الأخرى وقال:

لست أنا كاتب هذه الرواية.

لم يسمع إلا بعض الشهقات بينما تحجر البقية منتظرين ما بعده.

كاتبها مصطفى يسرى.

ثم هدر بصوت زلزل القاعة:

هذا خراء.

رمى الميكروفون، ومزق الرواية صفحة صفحة دون أن يمنعه أحد، ظل يمزقها حتى عجزت يداه، ثم رمى القطع لأعلى. أغمض عينيه مستمتعًا بالورق الصغير المتساقط كندف الثلج. لا يعرف هل غادروا القاعة أم ما زالوا فى صدمتهم، هل حمادة ما زال يقف فى الكواليس أم غادر، وهل هو فى مكانه أم عاد لشقته؟. لعل اللعنة انتهت الآن، وسيفتح عينيه ليجد الكابوس انتهى، ولكن صوتًا كان يهمس من داخله أن أهل الكهف لا يخرجون منه أبدًا.