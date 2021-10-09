ضبط 325 ألف قرص لعقار الكبتاجون قبل تهريبها خارج البلاد

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص- "لهم معلومات جنائية" يعتزمون إعداد وتجهيز شحنة لمخدر الكبتاجون وتغليفها بأوراق الكربون فى محاولة منهم لإخفائها والحيلولة دون ضبطها تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم 325 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - مبلغ مالى - هاتف محمول، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 11 مليونا و500 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.