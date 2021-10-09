حصاد وزارة السياحة اليوم.. افتتاح معرض أثري مؤقت بمتحف الأقصر

أعلنت وزارة السياحة اليوم استقبال الوزير خالد العناني أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو على غذاء عمل بمقر المنظمة، لمناقشة موضوعات عديدة متعلقة بالتراث والحضارة وسبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

وحرصت المدير العام للمنظمة على تهنئة الوزير على المحاضرة التي أشاد بها الحضور وتعكس جهود الدولة في مجال الآثار، وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض آخر مستجدات الأعمال بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة اليونسكو في مجال الحفاظ علي الآثار والتراث.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور خالد العناني السيدة آزولاي مستنسخاً لقناع يويا المحفوظ بالمتحف المصري بالتحرير وكانت زارته بصحبة الوزير في شهر إبريل الماضي على هامش مشاركتها في حضور موكب المومياوات الملكية،كما دعاها الوزير لحضور الاحتفالية التي سيتم إقامتها في الأقصر خلال الفترة المقبلة.

وافتتح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معرضاً أثرياً مؤقتاً بمتحف الأقصر، تحت عنوان خبايا الذهب بحضور سفير اليابان بالقاهرة ومدير المتحف وعدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار.

ويضم المعرض يضم 747 قطعة أثرية تسلط الضوء على الحلى المصرى القديم على اختلاف أشكاله واستخداماته ومواد صناعته على مر العصور التاريخية، حيث كان للذهب النصيب الأكبر من صناعة الحلي عند المصري القديم.

وتتنوع القطع بين مجموعة من الأساور المصنوعة من الذهب عثر عليها في معبد الأقصر ما بين عامي 1966- 1968، وأسورة ذهبية مجدولة مزخرفة برأس ثعبان وأربعة دوائر من نتاج أعمال البعثة الفرنسية بالأقصر؛ وزوج حلق من الذهب أحداهما بها ثلاث خرزات من الفاينس، وأخر فردة حلق من الذهب بها 5 خرزات، وخاتم من الذهب لطفل قمته على هيئة جعران كان قد عثر عليهما في حفائر البعثة الأمريكية الهولندية برانيس بالبحر الأحمر.