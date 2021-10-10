خمس نجوم مصريين عانوا اضطرابات نفسية

تحتفل منظمة الصحة العالمية في العاشر من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية، وتتخذ هذه المناسبة فرصة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية.

وبحسب المنظمة فأن ما يقرب من بليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من شكل من أشكال الاضطرابات العقلية، وكل 40 ثانية يموت شخص ما بسبب الانتحار.

وترصد “الدستور” في هذا التقرير أبرز المشاهير المصريين الذين عانوا من الاضطرابات النفسية.

صلاح جاهين

"الفنون جنون" عبارة صحت بصورة كبيرة في حالة الشاعر صلاح جاهين، الذي تعددت مجالات إبداعه ما بين الشعر ورسم الكاريكاتير والتمثيل أيضًا.

وبحسب أطباء عانى صلاح جاهين من الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، وهو أحد الأمراض النفسية، والشخص المصاب بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يكون أكثر قدرة على الإبداع والابتكار، وهذا ما لوحظ في الأعمال التي أبهر بها الجميع.

سعاد حسني

مع نهاية حقبة الثمانينيات ظهرت على السندريلا العديد من الأمراض كان أهمها تآكل العمود الفقري مما سبب لها ألم كبير في الحركة، ودفعها للسفر للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى التهاب العصب السابع الذي تسبب في شلل النصف الأيمن من وجهها، وتسبب العلاج في اكتسابها الكثير من الوزن الأمر الذي غير شكلها بصورة كبيرة مما أصابها بالاكتئاب.

وزاد من اكتئاب السندريلا وفاة صديقها المقرب الشاعر صلاح جاهين، بالإضافة إلى معاناتها في صغرها من استغلال والدها وتمزق أسرتها بالانفصال.

منى زكي

وإذا كانت سعاد حسني قد أصيبت بالاكتئاب، فإن منى زكي قد أصيبت بنفس المرض بعد تأديتها لدورها في مسلسل السندريلا.

وأعلنت منى زكي في لقاء إذاعي سابق، أن معايشتها لتفاصيل حياة سعاد حسني منذ البداية وحتى وفاتها أصابها بالاكتئاب، الذي زاد عقب عرض المسلسل والانتقادات التى وجهت لها.

مي الغيطي

أما الفنانة مي الغيطي فقد أعلنت في وقت سابق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتها بمرض الاضطراب ثنائي القطب، وأن دخولها المجال الفني منذ سن صغير وضع عليها الكثير من المسئوليات، مما أرهقها نفسيًا وجسديًا، وأنها تتلقى العلاج النفسي اللازم.

أحمد الفيشاوي

يثير النجم أحمد الفيشاوي الكثير من الجدل في كل ظهور له بعد تغطية الوشم لمساحات كبيرة من جسده، إلا أنه اعترف في لقاء مع برنامج "الليلة دي" على قناة “cbc” عن أن هذه الوشوم ناتجة عن مرض نفسي، وهو إدمان الألم الناتج عن رسمها.