الانتهاء من تطهير كافة المدارس بالوادى الجديد استعدادا لانطلاق الدراسة

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الانتهاء من كافة أعمال التطهير التي تجري بمدارس المحافظة استعدادا لانطلاق الدراسة.

تطهير كافة المدارس

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا، بتشكيل لجان داخل كل إدارة تعليمية وكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع سرعة اتخاذ الإجراءات في حالة الاشتباه لأي طالب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين التلاميذ وبعضهم لبعض، والتعقيم اليومي والمستمر للمدارس بعد خروج الطلاب، وعمل برنامج توعية للطلاب بخطورة الأمراض المعدية، وتوزيع ملصقات بجميع المدارس توضح الإرشادات العامة والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحث الطلاب على الاهتمام بالأصوات الشخصية والامتناع عن استخدام أي أدوات خاصة بأي تلميذ آخر.

تطهير كافة المدارس

وفي سياق آخر، تابعت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد جاهزية عدد من مدارس إدارة الداخلة التعليمية، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، يرافقها نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تطهير كافة المدارس

وتفقدت مدرستي موط الإعدادية المهنية وتابعت موقف استضافة طلاب المرحلة الابتدائية بالمدرسة لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس المحيطة، كما وجهت بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة الراشدة الابتدائية لحين انتهاء أعمال التجديدات بالمدرسة الإعدادية، كما شددت على تلقى جميع المعلمين والعاملين بالمدارس للقاح فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم بصفة مستمرة، وتطبيق التباعد الاجتماعي وفقاً للضوابط المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

تطهير كافة المدارس

وأكد الدكتور جمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه أطلق لجان متابعة مستمرة تجوب مدارس المحافظة بإدارتها المختلفة تضم كافة جهات المتابعة والرقابة بالمديرية وتوجيه المواد الدراسية ومديري الإدارات النوعية للوقوف على مدى جاهزية استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي ومنح شهادات تقدير للمدارس المميزة.

