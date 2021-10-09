الحكومة تعلن جدول صرف أجور العاملين بالدولة لشهر أكتوبر

تستعد الحكومة لبدء صرف رواتب موظفى الدولة لشهر أكتوبر 2021، اعتبارًا من الأحد 24 من الشهر، على 3 مجموعات للحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، واتساقًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة.

وتباشر المجموعة الأولى من الوزارات الصرف يوم 24 أكتوبر الجارى، وهى وزارات (الصحة، التضامن الاجتماعى، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدنى، البيئة السياحة، البترول، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى، الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس النواب).

وتصرف المجموعة الثانية فى 25 أكتوبر 2021، وهى وزارات (التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولى، والجهات التابعة لهم والقضاء، النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للإنتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة).

فيما تباشر المجموعة الثالثة والأخيرة صرف الرواتب يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجارى، للعاملين فى وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ومديريات الخدمات بالمحافظات التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطرى، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى هيئات مستقلة/ جهات وهى الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وباقى الجهات الأخرى.

وتخصص الحكومة يومى الأربعاء والخميس من شهر أكتوبر الجارى لصرف مرتبات العاملين بجميع الوزارات والجهات التابعة ومديريات الخدمات والجهات المستقلة ممن تخلفوا عن الصرف وفق المواعيد المقررة لكل مجموعة من الجهات.