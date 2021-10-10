الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

نصير: الدولة تسعى لتنفيذ مشروعات قومية خضراء متوافقة بيئيا

الدكتور وفيق نصير،
الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة

قال الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، إن الدولة المصرية تسعى لتنفيذ مشروعات قومية خضراء متوافقة بيئيا كمشروعات تطوير المدن، وزيادة المساحات الخضراء، والعمل على وجود حملات تشجير في جميع محافظات مصر حفاظا على البيئة ولتقليل نسب تلوث الهواء.

وتابع عضو البرلمان العالمي للبيئة، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أنه لن يتم الموافقة حاليا على الحصول على ترخيص أو بناء مشروع دون أن يكون المشروع متوافقًا بيئيا، وتطبيق جميع المشروعات المعايير البيئية لكي تنجح الدولة في تقليل تلوث الهواء وخاصة في محافظات القاهرة الكبرى.

وأشار وفيق، إلى أن الدولة تقوم بعمل مشروعات خضراء، طاقة جديدة ومتجددة، وتبطين الترع لمنع تلوث المياه وتبخرها، منوها بأن مبادرة "حياة كريمة" تقوم بتحسين جودة الهواء وخاصة في القرى المصرية كالمشروعات التي تهتم بالبيئة مثل مشروعات تطوير المدن وزرع أماكن خضراء وتحسين جودة الهواء.

ومن الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة استعرضت خلال اجتماع مؤتمر الأطراف الـ26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تستضيفه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الحكومة البريطانية بمدينة ميلانو الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر  لمواجهة التغيرات المناخية، حيث اتجهت مصر نحو تنفيذ المشروعات الخضراء التى تتوافق مع البيئة، كما تبنت برنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة، حيث قامت مصر بإعداد إستراتيجية كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى برنامج النقل المستدام المعتمد على استخدام كل من القطارات الكهربائية عالية السرعة، وخطوط جديدة لمترو الأنفاق، والنقل بالسكك الحديدية الخفيفة، ونظام النقل السريع بالحافلات في القاهرة الكبرى، كما تقوم مصر بتنفيذ برنامج وطني للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وكانت قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية من أجل إحكام السيطرة على كل مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث قامت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كل أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على ٢١١٢ منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة ٩٥ وتوقف ١٥١٦ عن العمل وفقًا لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة ٥٠١ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

البيئة وزارة البيئة المشروعات الخضراء البرلمان البرلمان العالمي المساحات

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