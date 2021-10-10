تعرف على التفاصيل الكاملة لواقعة طبيب اسجد لكلبى

قضية شغلت الرأي العام، واجتاحت منصات السوشيال ميديا ، عرفت إعلاميا بـ فيديو« السجود للكلب »، حيث قام طبيب بجلب كلبه الي مكان عمله وعمل موظف بتصويره وهو يجبر ممرض علي السجود الي الكلب قائلًا: أسجد لكلبي.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر، بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ، لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر.



كانت البداية عندما قررت النيابة العامة استدعاء طبيب جامعة عين شمس، في واقعة فيديو «اسجد لكلبي»، لجلسة تحقيق لسماع أقواله في الفيديو المثير للجدل.



وتضمن إهانة للممرض عادل سالم وإجباره على قفز الحبل مرات متكررة، ومحاولة إجباره علي السجود للكلب، وعندما رفض أصدر الطبيب أمرًا آخر بأن يعطي التحية للكلب فاستجاب الممرض لهذا الأمر.

استمعت النيابة لأقوال الممرض عادل سالم، في جلسة تحقيق مدتها 4 ساعات، انتهت بصرفه من سرايا النيابة العامة، وقال الممرض إن الواقعة حدثت منذ 6 أشهر، وأنه كان مضطرًا لتنفيذ أوامر الطبيب حتى لا يكون ذلك سببًا في قطع رزقه وتركه للعمل الذي بمثابة مصدر الدخل الخاص به وبأسرته.

وأضاف الممرض أن انتشار فيديو «اسجد لكلبي» تسبب في إلحاق الضرر به بشكل كبير بين أسرته وجيرانه وسكان المنطقة التي يقيم فيها في منطقة القلج بالقليوبية، كما أنه تسبب في أذى واسع لابنته خريجة كلية الحقوق التي كانت تنوي الالتحاق بكلية الشرطة، وطالب النيابة العامة بحذف الفيديو من على منصات التواصل الاجتماعي حتى لا يكون مصدر إيذاء نفسي له.

وأكد الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بـ طب عين شمس، صاحب واقعة الفيديو، الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، الواقعة بأنها «هزار غريب»، موضحًا: «لو تشوفوا طبيعة مهنتنا بيبقى فيه هزار غريب شوية في غرف العمليات وده بيزود الروابط بيننا، ومفيش فرق بين دكتور ومدير وأستاذ».

رد الطبيب.. مفيش فرق بين دكتور ومدير وأستاذ

قال الدكتور عمرو خيرى، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب الواقعة فى أحد البرامج الإعلامية قائلا: هزار غريب، ولو تشوفوا طبيعة مهنتنا بيبقى فيه هزار غريب شوية فى غرف العمليات وده بيزود الروابط بيننا.



وأضاف: "كله حصل وهو عبارة عن هزار ومزاح، وممكن تسألوا عنى زملائى والتمريض وأساتذتى أنا إزاى بدعمهم، والتمريض ضهرنا ومن غيره نفشل وعلاقتنا بيهم قوية جدا وكلهم إخواتنا".



وتابع أنه عندما قال للممرض إنه أهان الكلب لم يقصد إهانة ذلك الممرض، موضحًا: «ده مش أول حديث عن الكلب، كان معايا كلب قعد معايا 11 سنة، فهو دايما كان بيتريق عليه ويهزر معاه، وكلمة اسجد للكلب كانت استكمال للهزار، أنا راجل حجيت وأعرف ربنا هو أنا بوذى

وتفاعلا مع القضية أصدرت النيابة العامة أول بيان لها يوم الجمعة الماضى، تضمن أمرا للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، بالتحقيق فى واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرضٍ.

بيان النيابة العامة الثانى بحبس الطبيب

اصدرت النيابه العامة بيان ثاني يوم الأحد حول واقعة الطبيب وموظف بمستشفى خاصّ لمدة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب ثاني، وخلال إحضار النيابة لهم اتهمتهم بالتنمر على ممرض داخل المستشفى، ووضعة موضع السخرية، واستخدامهم الدين باسلوب مثير للسخرية فى انتشار افكارٍ متطرفة بغرض إثارة الفتنة بين الناس.

حيث هذا الموقف يسيء للمبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، ونشرهم للموقف باسلوب يخالف الإنسانية عبر وسائل التواصل، وهذا فيه انتهاك لخصوصية الممرض المجنى عليه بالاكراه.

أقوال الطبيب أمام النيابة

طلبت النيابة العامة ضبط وإحضار للطبيب الهارب، وأمرت النيابة الشرطة بسرعة إحضار الطبيب الهارب، والفحص الشامل للمقطع المنتشر عبر بيان الحساب الإلكترونى الذى أُنتشر من خلاله

بيان بحبس الطبيب الهارب

حيث أصدرت النيابة البيان الثالث للنيابة العامة يوم الإثنين، بحبس الطبيب الذى صَوّر واقعة الاعتداء على ممرض بمستشفى خاص.

وبعد أن تم القبض على الطبيب والموظف المتسببين في تلك الواقعة، واستحواب النيابه لهم أنكرا ما نُسب إليهما، ولكن تصوير المشهد غواستجواب المجنى عليه فى التحقيقات، أظهرت الحقائق وبرَّرا ما ظهر فى التصوير باعتياد تقبُّل المجنى عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذى صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجنى عليه من تقبله هذا المزاح.

وفي البيان الثالث أصدرت النيابة قرار، في 13 سبتمبر 2021 بتنفيذ أمر النيابة العامة باحضار الطبيب الهارب الذى قام بتصوير المقطع المنشور.