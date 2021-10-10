انطلاق فعاليات اليوم الثانى لبطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج (صور)

انطلقت اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني لبطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج بمطروح، والمقيمة دوليًا من الاتحاد الدولي للشطرنج، تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج.

بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج بمطروح

ورصدت «الدستور» تنافس اللاعبين في اليوم الثاني للفعاليات بمشاركة الأطفال.

بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج بمطروح

وكانت قد انطلقت، أمس الجمعة، فعاليات بطولة آل الخياري الدولية للشطرنج بمطروح، والمقيمة دوليًا من الاتحاد الدولي للشطرنج وتحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج.

بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج بمطروح

وقال أحمد خالد رئيس منطقة مطروح والإسكندرية للشطرنج، خلال حديث سابق لـ«الدستور»، إنه شارك في بطولة آل الخياري الدولية للشطرنج 182 لاعبًا من 8 دول مختلفة من بينهم مصر، وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج بمطروح

وأوضح الكابتن محمد سعد، رئيس حكام بطولة آل الخياري للشطرنج، فى تصريحات «الدستور»، أن البطولة تقام للمرة الخامسة في محافظة مطروح تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج، وعادل آل الخياري.

بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج بمطروح

وتابع أن البطولة عبارة عن 9 جولات بالنظام السويسري «10 دقائق لكل لاعب»، وتستمر على مدار 9 أيام، مشيرًا إلى أنه يتم توزيع الجوائز على اللاعبين، وتبدأ من 1000 دولار .