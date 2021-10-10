«فنون شعبية أبو سمبل» بأولى فعاليات المسرح المتنقل (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المسرح المتنقل من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد بأقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، بقرية أم بركاب بنصر النوبة، وتستمر ثلاثة أيام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

فعاليات المسرح المتنقل

تضمنت أولى الفعاليات محاضرة "الأضرار المترتبة على ختان الإناث"، ألقتها الدكتورة سلمى محمد، تحدثت عن الأضرار الصحية والنفسية، وأن الختان له أضرار أولية وأضرار تظهر على المدى البعيد، فالأضرار الأولية هي الشعور بالخوف والرعب الشديد والصدمة التي تؤدي إلى التبول اللإرادي للفتاة، مع وجود اضطرابات في النوم قد تصل في كثير من الأحيان إلى حد الكوابيس نتيجة الألم الذي عانته الفتاة نتيجة عملية الختان.

فعاليات المسرح المتنقل

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها بدوى محمد بقصيدة "بحبك يامصر"، و مجموعة قصائد في فن النميم لأيمن حسين، إلى جانب ورشة مشغولات يدوية "تبلوهات تطريز" للمدربة أم كلثوم منير باستخدام القماش وخيط الكوتنبرليه، ورشة فنية "الرمل الملون" للمدربة منى أحمد، معرض كتاب لإصدارات الهيئة، مكتبة متنقلة للأطلاع.

فعاليات المسرح المتنقل

وفي الختام قدمت فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، مجموعة من التبلوهات "شيكولاتة، نوبا سلام، واه نور "يارب"، بليه "فرح"، الزفة النوبية بالدوفوف.

وشهدت ساحة حديقة بلازا درة النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان، الأيام الماضية، تنظيم فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان.

فعاليات المسرح المتنقل

وقد قام اللواء حازم عزت السكرتير العام بتفقد معرض الكتاب، وأيضًا معرض لصور مرسومة لأبطال أكتوبر، بالإضافة إلى قيام الأطفال برسم لوحات فنية تعكس ملحمة نصر أكتوبر العظيمة.

من جانبه، قدم اللواء أشرف عطية خالص التهاني لكافة فئات وطوائف المجتمع الأسواني بهذه المناسبة الغالية، والتي تعد رمزًا للإصرار والعزيمة وقوة الإرادة ، ولتكون دائمًا مثالًا ونموذجًا نقتدي به لشحذ الهمم واستنفار الطاقات للعمل سويًا على استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طفرة ملموسة بمختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فعاليات المسرح المتنقل

فيما أوضحت نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، بأن الفعاليات تتضمن إذاعة لبيان حرب أكتوبر، بجانب عرض مجموعة متميزة من الأغانى الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم معرض فني للرسوم والكتب الخاصة بإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، علاوة على تنظيم ورش فنون تشكيلية للأطفال لعمل لوحة ملحمة أكتوبر، ونحت مجسمات عن الحرب بالصلصال، مشيرة بأن الفعاليات تتضمن أيضًا تقديم عروض فنية وموسيقية وغنائية لكورال أطفال أسوان والعقاد وأبو سمبل، وكذا فرق الموسيقى العربية وتوشكى للفنون التلقائية وأسوان للفنون الشعبية، فضلًا عن تنظيم محاضرة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر وعزيمة الشعب المصري، وأمسية شعرية، وأوبريت "عشق مصر".