حصاد القوى العاملة.. تسوية مستحقات العاملين بيونيفرسال والتفتيش على 506 منشآت

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عدد من الأحداث الهامة حيث شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين مجموعة شركات يونيفرسال، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، بعد أن نجحت وزارة القوى العاملة في تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا بأحقيتهم في الحصول مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة.

ونصت الاتفاقية على صرف باقي شهر يوليو 2021 لباقي العاملين بالشركة الذين لم يتم الصرف لهم "الإداريين والفنيين"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر الجاري، وصرف مرتب شهر أغسطس الماضي لجميع العاملين بالشركة غدا الأحد، وصرف مرتب سبتمبر الماضي على دفعتين "الدفعة الأولي يوم 20 أكتوبر الجاري، والثانية 25 ديسمبر المقبل لجميع العاملين بالشركة، فضلا عن صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين بالشركة بانتظام خلال الفترة من 25 إلى 30 من كل شهر ميلادي.

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وأكد الوزير، على ضرورة إيجاد آلية يمكن من خلالها تنظيم مجتمع العمل داخل شركة يونيفرسال ما بين أصحاب العمل والعمال، بشكل يحافظ على هذا المجتمع ويحميه ويوفر متطلبات واحتياج كلا الطرفين، والعمل على إيجاد حلول لكل المشكلات التي تطرأ على الساحة دون أي توقف في الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أنه لابد من إيجاد نوع من أنواع الوعي فيما بين العاملين بالشركة بأهمية العمل والإنتاج ، ودوره في الحفاظ على مكانة الاقتصاد القومي مرتفعة ومتقدمة، مشددا علي أن العامل شريك في هذه العملية، لا يقل دوره عن دور أصحاب الأعمال والمستثمرين، فلولاه لما كانت تلك المصانع والشركات وصلت لما وصلت إليه من مكانة في الاقتصاد المصري أو العالمي.

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 19 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 613 شاباً، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ14 عاملا بمبلغ 39 ألف جنيه.

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ومن جانبه قال علاء الدين ناصف، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 232 منشأة، وتم تحرير إنذارت لـ104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيشا دوريا وحملات، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة.

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