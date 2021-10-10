هل يوجد علاقة بين تلوث الهواء والضوضاء وزيادة الإصابة بمرض قصور القلب؟

حذرت دراسة جديدة من أن التعرض لتلوث الهواء وضوضاء المرور لسنوات قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بفشل وقصور القلب.

وقال يون هي ليم، أستاذ مساعد في قسم صحة البيئة بجامعة كوبنهاغن وكبير الباحثين في الدراسة، وفقًا لما ذكره موقع "health day" الطبي، إن التعرض طويل الأمد لملوثات الهواء وضوضاء حركة المرور يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب الناجم، خاصة بين المدخنين و الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

قد يجعلك تلوث الهواء والضوضاء عرضة لقصور القلب

وأضاف الباحثون، لتقليل تأثير هذه التعرضات، يجب تنفيذ تكتيكات عامة واسعة مثل تدابير التحكم في الانبعاثات، حيث يجب تشجيع استراتيجيات مثل الإقلاع عن التدخين والسيطرة على ضغط الدم للمساعدة في تقليل المخاطر الفردية.

وحللت الدراسة، بيانات أكثر من 22000 ممرضة في الدنمارك تمت متابعتهن لمدة 15 إلى 20 عامًا، حيث وجد الباحثون أنه مقابل كل 5.1 ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء، حيث يزداد التعرض للجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء على مدى ثلاث سنوات.

ويرتفع خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 17٪، لكل 8.6 ميكروجرام / م 3 زيادة في التعرض لثاني أكسيد النيتروجين على مدى ثلاث سنوات، حيث يزداد خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 10٪، لكل 9.3 ديسيبل زيادة في التعرض للضوضاء المرورية على الطرق.

وأشار الباحثون إلى أن تلوث الهواء كان مساهماً أقوى في حدوث قصور القلب مقارنة بالضوضاء المرورية على الطرق؛ ومع ذلك فإن النساء المعرضات لمستويات عالية من تلوث الهواء وضوضاء المرور على الطرق أظهرن أعلى زيادة في خطر الإصابة بقصور القلب.

وأضاف الباحثون، أنه كان حوالي 12٪ من إجمالي المشاركين في الدراسة يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند التسجيل في الدراسة، ومع ذلك ، فإن 30٪ من الممرضات المصابات بقصور القلب كان لهن تاريخ سابق من ارتفاع ضغط الدم ، وكانوا أكثر السكان عرضة للتعرض لتلوث الهواء.