«تكنولوجيا الاتصالات»: مصر ستصبح دولة رقمية بالكامل بحلول 2030

كشف حسانين توفيق رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، عن زيادة كثافة استخدام شبكات الاتصالات، وتضاعف حركة البيانات خلال تداعيات أزمة كورونا ما أدى إلى انتعاش سوق قطاع الاتصالات والذي يبلغ استثماراته نحو 120 مليار جنيه سنويا.

وقال توفيق في تصريح لـ "الدستور" إن مصر نجحت في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المعلوماتية والتي صمدت أمام زيادة حجم الضغط والتحميل على الشبكة ونقل الداتا خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن كثافة الاستخدام والوصول إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي زادت بنسبة 100% ما أدى إلى نمو حجم السعات المحلية والدولية.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن تنفيذ مشروع بناء مصر الرقمية وتفعيل منظومة التحول الرقمي ستجبر الجميع على الاعتماد على التكنولوجيا في الحصول على جميع الخدمات اليومية الحياتية وتحقيق نمو في معدلات كثافة استخدام الإنترنت، موضحا أن بلادنا ستصبح دولة رقمية بالكامل بحلول عام 2030.