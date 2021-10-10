الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس
الطقس

 تشهد البلاد حالة من الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، حيث ترتفع عن المعتاد عن الوقت الطبيعي، ويسود حالة من الطقس الخريفي المُعتدل في المناطق الساحلية ، ومائلاً للحرارة في مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وحاراً في جنوب الصعيد، وتشهد حركة معتدلة من الرياح الشمالية الغربية، تنشط بعد الظهر، وتكون حركة الرياح مليئة بالغبار في بعض المناطق خاصةً ساحل بحر الأحمر والمناطق الجنوبية.

 

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه  اعتباراً من مساء الإثنين، سوف تشهد البلاد ظهور سحب على ارتفاعات مُختلفة، يعقبها أمطار  خفيفة إلى متوسط.

 

وأضاف "شاهين"، في تصريحات له، أنه قد تكون الأمطار كثيرة في معظم  الأماكن في أنحاء البلاد، خاصةً في جنوب سيناء وأجزاء محدودة من شمال الصعيد، تمتد بشكلٍ مُتباعد علي بعض المناطق الساحلية حتى نهاية الأسبوع.

 

وإشار "شاهين" إلى أنه يسود طقس لطيف ليلا علي المناطق الشمالية، يميل للبُرودة في ساعات الليل المُتأخرة في بعض المناطق، لافتًا إلى أنه سوف يكون دافئ في المناطق الجنوبية، كما ترتفع نسب الرطوبة بشكل يومي مع وجود شبورة مائية علي مناطق سيناء وبعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومرسى مطروح، وتكون الرياح معتدلة السرعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

 

درجة الحرارة يوم الأحد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه تكون معدلات درجات الحرارة في معدلها الطبيعي، حيث يسود طقس خريفي مُعتدل في المناطق الساحلية، ومائلاً للحرارة في مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وحاراً في جنوب الصعيد.
 
وقال شاهين إن حركة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد فترة الظهر، وتكون مصحوبة بالأتربة والغبار في بعض المناطق، خاصةً ساحل البحر الأحمر والمناطق الجنوبية.
 
وأكد أن حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 2:3 متر، بينما يكون البحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج ويتراوح ما بين 1:2 متر.

 

درجة الحرارة يوم الإثنين

وأوضح شاهين أنه تستمر درجة الحرارة في الارتفاع بنسبة بسيطة لتُصبح أعلى بقليل من معدلها، حيث يكون الجو مائلاً للحرارة في مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وحاراً في جنوب الصعيد.


وتتوقع الأرصاد أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر، وتكون مصحوبة بغبار علي بعض المناطق خاصةً ساحل بحر الأحمر والمناطق الجنوبية، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة في المناطق الشمالية صباحاً وظهراً.
 
 

وقالت هيئة الأرصاد إن حالة البحر تكون معتدلة حيث يكون البحر الأحمر والبحر المتوسط معتدلين ارتفاع الموج ويتراوح ما بين 1:2 متر.

درجات الحرارة الاسبوع الوقت الطبيعي الطقس الخريفي المناطق الساحلية مناطق الوجه البحري جنوب الصعيد الرياح الشمالية الظهر ساحل بحر الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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