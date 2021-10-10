«صوفية السودان» تبدأ احتفالاتها بالمولد النبوى بمسيرات فى الشوارع

أعلنت الطرق الصوفية بدولة السودان عن بدء احتفالاتهم بالمولد النبوى الشريف، وظهر ذلك جليًا بالمسيرات التي قامت بها الطريقة الختمية الميرغنية والجيلانية والسمانية فى العديد من شوارع الخرطوم ودارفور وغيرها من المدن والولايات السودانية.

وقد أعلنت الطرق الصوفية فى السودان أن المولد النبوى الشريف بمثابة العيد الذي ينتظره المريدين من العام للعام، حيث تقام الاحتفالات والفعاليات لمدة شهر كامل، وهو شهر ربيع الأول الذى شهد مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتقوم الطرق والزوايا الصوفية بتقديم الأطعمة والمأكولات للمريدين والمحبين الذين يقومون بزيارة الطرق والزوايا والتكايا الصوفية المنتشرة فى ربوع الدولة.

وأعلنت الطرق الصوفية بدولة السودان والطريقة السمانية، تكثيف استعداداتها بالخرطوم لتنظيم واحدة من أكبر الاحتفالات الصوفية الجماهيرية بالسودان، وهو الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمسجد الشيخ قريب الله بأم درمان، تحت رعاية المرشد العام للطريقة السمانية الحسنية الشيخ الدكتور محمد الشيخ قريب الله، حفيد الشيخ أحمد الطيب.

وقال محمد الأنور الشيخ إدريس، أمين الإعلام بالمجمع الصوفي العام بالسودان، إنه ستشارك في الاحتفالية السجادات السمانية في السودان وخارجه، وعموم الطرق الصوفية في هذا الكرنفال الصوفي بقدوم مولد النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، ويبدأ برنامج الاحتفال بأسبوع ثقافي يسبق الاحتفال الرئيسي تقدم فيه ندوات فكرية ومحاضرات علمية تتناول سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليال للإنشاد والمديح وأفلام وثائقية وبرامج تلفزيونية وإذاعية يشارك فيها عدد من المشايخ والعلماء والمثقفون، بالإضافة إلى موكب صوفي حاشد تشارك فيه جماهير الطريقة السمانية.

وأوضح "إدريس"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الموكب الصوفي الذي ينظم بمناسبة مولد النبى صلى الله عليه وسلم، يعد من أكبر المواكب الجماهيرية في السودان، ويعتبر الشيخ أحمد الطيب مؤسس الطريقة السمانية أحد أقطاب الصوفية الأربعة في السودان وله دور رائد في الدعوة إلى الله والإصلاح الاجتماعي، وله تلاميذ وأتباع نشروا التصوف في السودان والحجاز ومصر وغرب إفريقيا وشرقها وأوروبا وأمريكا، كما تعتبر الطريقة السمانية من أكبر الطرق الصوفية، واشتهر منهجه بالتجديد الذي بدأ بالعلم والعمل والزهد.

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