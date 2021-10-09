إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء ملاحقة سائق دهس نجلها بالمرج

لقى طفل مصرعه صدمته سيارة بالطريق الجديد بمنطقة المرج، وأثناء محاولة والدته اللحاق بالسيارة صدمتها سيارة أخرى وأصيبت بإصابات خطيرة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود متوفى ومصابة بالشارع الجديد بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة على ع، 12 سنة، وبالقرب منه عثر على والدته مصابة بكسور وكدمات.

وبعمل التحريات وسؤال شهود عيان تبين أن سيارة دهست الطفل أثناء تواجده بالشارع وحاول قائدها الفرار وأثناء ملاحقة والدة الطفل لها صدمتها هى الأخرى سيارة مما أسفر عن مصرع الطفل وإصابة والدته وتم نقلها لأحد المستشفيات بمنطقة السلام لتلقى العلاج وجارٍ ضبط السائق الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.