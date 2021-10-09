السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

عمرو القطامي: التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية نقلة حقيقية للقطاع

عمرو القطامي عضو
عمرو القطامي عضو مجلس النواب

أكد عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن هناك رؤية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة تتبناها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي تتمثل في العمل على دعم الصادرات للخارج من جهة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية من جهة ثانية في العديد من المحافظات المصرية.

وأضاف في بيان له اليوم، أن الدولة برؤية كاملة لتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، استطاعت إنشاء 17 مجمعا صناعيا في نحو 15 محافظة خلال السنوات الماضية، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، وتشمل هذه المجمعات ما يزيد عن 5 آلاف وحدة صناعية توفر 48 ألف فرصة عمل.

وأفاد عضو مجلس النواب أن هناك تسهيلات عدة، أعلنت عنها وزارة الصناعة للحصول على وحدة صناعية بالمجمعات، منها تخفيض القيمة الإيجارية وغيرها من الشروط، وذلك بهدف تشحيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في ظهور فرص عمل للشباب، علاوة على العمل بكل جهد للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار خلال مدة وجيزة، وفقا لتعليمات الرئيس السيسي وتوجيهاته وهو ما يحقق نقلة كبرى للاقتصاد الوطني ويضعه في مصاف الاقتصادات الضخمة بالعالم.

 

وزارة الصناعة الرئيس السيسي مجلس النواب عضو مجلس النواب مجلس الشيوخ القطاع الصناعي

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